В Алтайском крае региональные власти решили помочь пострадавшим от паводка 2018 года, которые не смогли вовремя получить компенсации. Около тысячи пострадавших от разгула стихии получат выплаты из краевого бюджета.

- Всего в Алтайском крае в 2018 году пострадали от паводка 25,3 тысячи человек, - пояснили в правительстве региона. - Более 24,3 тысячи из них получили компенсации из федерального бюджета. Но 985 человек не смогли подтвердить факт своего проживания в местах подтопления и обратились по этому поводу в суд.

Но пока шли судебные разбирательства, федеральное законодательство изменилось: теперь компенсации положены только тем, у кого на момент ЧС была регистрация в этой зоне. В результате люди получили судебные решения, подтверждающие их проживание в местах подтопления, но претендовать на выплаты они уже не могут. Поэтому руководство региона приняло решение - выделить из краевого бюджета 25 миллионов рублей, чтобы компенсировать ущерб от стихии тем, кто оказался заложником этой ситуации.

- Мы уже выплачиваем компенсации, - пояснили в минсоцзащите региона. - Получить по десять, пятьдесят и сто тысяч рублей, в зависимости от степени ущерба, могут те, у кого есть на руках решение суда, подтверждающее их право на выплату.