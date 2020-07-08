Начальник алтайского главка МЧС рассказал о том, чего он боится

В Барнауле рядом с главком алтайского МЧС будет разбит небольшой парк, где установят памятник спасателям. Работы по расчистке территории уже провели. Кстати, при этом из-под обломков бетонных плит вытащили четырех бездомных щенков.

Александр Макаров: Не было еще ни одного дня, чтобы в крае что-то не произошло. Фото: Олег Богданов

О проекте будущего парка и о том, как становятся настоящими спасателями, корреспонденту "РГ" рассказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю - генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Вы считаете себя "рожденным в СССР"?

Александр Макаров: Конечно. Во-первых, я действительно появился на свет во времена Советского Союза - 3 июля 1981 года. Во-вторых, мировоззрение ведь складывается не только из собственного опыта. Оно формируется и через общение с родителями, дедушками и бабушками, а также общей атмосферой в стране в период твоего детства, учебы в школе.

Вы родились в Праге, отец был офицером Советской армии?

Александр Макаров: Да, служил в Центральной группе войск второго формирования. Папа окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения в мотострелковых подразделениях. Какое-то время провел в Новосибирске и Кемерове, где размещались штабы военных частей.

Почему не пошли по стопам отца, не стали армейским офицером?

Александр Макаров: У нас был серьезный разговор о выборе профессии. Отец советовал, чтобы у меня была какая-то гражданская профессия - в крайнем случае легче найти работу. Хотя папа не считал мой выбор лучшим вариантом, я после выпускного в школе на третий день поехал поступать в Ногинск - в Академию гражданской защиты МЧС России. Стал курсантом третьего набора. Недавно заехал туда и почти ничего не узнал - настолько все изменилось к лучшему. Мы-то занимались в бывших солдатских казармах, новых учебных корпусов еще не было. Практически сами построили за эти годы свою академию.

На службе вам приходилось сталкиваться с разнообразными ЧС: например, был разлив токсичного вещества. Как справились?

Александр Макаров: Это случилось в Пензенской области. Ночное ДТП с рейсовым автобусом и двумя большегрузами, один из которых - топливозаправщик. Разлилось около тридцати тонн присадки для повышения октанового числа в бензине. Повезло, что не было взрыва. Запах на месте аварии я запомнил на всю жизнь. Теперь, когда заезжаю на АЗС, по запаху могу определить, есть такая присадка или нет.

Вы искали на Камчатке пропавший вертолет с губернатором Сахалина. В чем была главная сложность?

Александр Макаров: В погодных условиях - густая облачность мешала поиску с воздуха. Поэтому приняли решение - отправить по маршруту пешие группы. Но, конечно, эффективность их действий в лесистой местности достаточно низкая. Поэтому когда погода, наконец, позволила, отправили на поиски авиацию, и вертолет был найден. Для меня та операция стала памятной еще и потому, что я познакомился с уникальной природой Камчатского края - находился в составе одной из пеших групп. После Поволжья и Центральной полосы увидел совершенно другую Россию. Возможность набрать в речке воды в фляжку и пить, ничего не опасаясь, дорогого стоит.

Вообще в нашей службе хватает всевозможных ЧС. У меня на нынешней должности не было еще ни одного дня, чтобы что-то не произошло. Иногда читаешь утреннюю сводку и думаешь: как на фронте. Чем пожарный и спасатель отличаются от военнослужащего? Солдат готов в любой момент встать на защиту Родины. Если понадобится, пожертвовать жизнью, но этот момент может наступить, а может и нет. А пожарный не ждет "момента истины". И, каждый раз заступая на дежурство, идет как на войну и не знает, вернется ли домой целым и невредимым.

Конечно, чувство опасности со временем притупляется. Запомнился один пожар в Пензе. Загорелся цех по производству подсолнечного масла, огонь перекинулся на склад готовой продукции. Температура страшная - металл плавился. Реальная угроза взрыва. Я тогда был в должности первого заместителя начальника пензенского главка МЧС. Честно скажу: главным для меня в тот момент стало не погасить огонь, а не допустить гибели пожарных. Они бесстрашно лезли прямо в огонь. Тогда я осознал, что самый главный профессиональный страх - за жизнь личного состава. Слава богу, потушили пожар без жертв.

Вопрос на злобу дня: насколько коронавирус осложнил работу МЧС?

Александр Макаров: Вирус вирусом, а обязанности борьбы с пожарами и ликвидации ЧС с нас никто не снимал. Основная опасность в том, что из-за болезни части личного состава может снизиться эффективность действий подразделений. При массовой эпидемии реагировать на ЧС будет просто некому. Пока рано делать выводы, но ряд новых моментов коронавирус нам принес. Например, изменилась организация обучения и подготовки личного состава.

Хочу подчеркнуть, что пожаров в последние месяцы меньше не стало, режим самоизоляции на их количество не повлиял. Да, мы повысили требовательность в плане обеспечения безопасности личного состава, но вопросы, связанные с коронавирусом, не стали доминирующими. Жизнь продолжается. Последствия пандемии мы оценим позже. Хотя уже понятно, что из-за экономических проблем средств на обеспечение безопасности, к сожалению, какое-то время будет меньше.

В структуре МЧС есть НИИ, там оперативно разработали методические рекомендации, связанные с организацией работы в период коронавируса. Наше управление их тщательно проанализировало и решило внедрить. Например, в плане тушения пожаров во время режима самоизоляции населения сформировали профилактические группы. Не нарушая санитарных норм, они эффективно решали вопросы пожаробезопасности. Наш опыт положительно оценили в головном МЧС.

Какой у вас любимый отдых после работы?

Александр Макаров: Люблю побыть на природе - дача, рыбалка. Но такие выезды случаются очень редко. Зато есть постоянное хобби - спорт. В свое время серьезно занимался восточными единоборствами. А в Алтайском крае полюбил хоккей благодаря нашей дружной команде руководителей различных структур, ведомств и компаний. Я в жизни в хоккей не играл и на коньках не стоял, а здесь начал. Хоккей понравился атмосферой азарта и определенного риска. Приходишь вечером на каток, голова заполнена мыслями о работе, но берешь клюшку, выкатываешься на лед и потом чувствуешь себя прекрасно отдохнувшим человеком.

Ключевой вопрос

Ваш предшественник на этой должности Игорь Лисин перед переводом в Красноярск сказал мне, что, к сожалению, не успел осуществить заветную мечту - сделать на территории МЧС "Парк спасателей и пожарных".

Александр Макаров: Игорь Николаевич на Алтае успел сделать много хорошего. Мы обсуждали с ним эту идею. Нынешний год юбилейный для нашей службы - тридцать лет с момента создания МЧС. Парк может стать отличным подарком не только для наших сотрудников, но и для всех барнаульцев. Сейчас мы ведем необходимую подготовительную работу - заручились поддержкой правительства края и депутатов АКЗС, ищем каналы финансирования.