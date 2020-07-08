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08.07.2020 03:05

Важен каждый голос

Областные депутаты подвели итоги выполнения наказов избирателей
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 148(8202)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва выполнили 3182 наказа, их финансирование составило 42,2 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем за предыдущую пятилетку.
Депутаты шестого созыва отчитались за выполнение 3182 наказов избирателей. Фото: Татьяна Кравченко Депутаты шестого созыва отчитались за выполнение 3182 наказов избирателей. Фото: Татьяна Кравченко
Депутаты шестого созыва отчитались за выполнение 3182 наказов избирателей. Фото: Татьяна Кравченко

Как подчеркнул председатель комиссии регионального парламента по наказам избирателей Дмитрий Козловский, "цифры революционные". Но главное - то, что за каждым наказом стоит конкретный человек со своей проблемой.

- Нет особо значимых или незначимых наказов - все важны. Области нужны крупные инфраструктурные объекты - будь то еще один мост через Обь или ледовый дворец спорта, строительство которого сейчас ведется. Но для жителей районов не менее важны парк или ФАП. Поэтому необходимо прийти на выборы, выбрать своего депутата, дать ему наказ и контролировать, как он его выполняет, - отметил Дмитрий Козловский на заседании комиссии.

Всего в начале созыва депутатам поступило свыше пяти тысяч наказов на 150 миллиардов рублей. Сумма огромная. Понятно, что выполнить сразу все невозможно. Тогда были выбраны приоритетные направления, которые правительство области и мэрия Новосибирска включили в пятилетние планы развития территорий. Не последнюю роль в этом сыграло взаимодействие депутатов с правительством области и мэрией Новосибирска. Конструктивный настрой позволил выполнять наказы оперативно. 2019 год стал прорывным - выполнено 1 163 наказа на 11,6 миллиарда рублей, из которых 9,1 миллиарда направлено на финансирование работ в муниципальных образованиях.

Как отметил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников, большая часть наказов пришлась на сферы ЖКХ, образования и дорожную инфраструктуру. Так, в прошлом году был возведен 21 объект капитального строительства, в том числе детские сады в Оби и Бердске, школы в Плющихинском жилмассиве в Новосибирске и наукограде Кольцово. Большое внимание уделено развитию здравоохранения - проведена реконструкция Центральных районных больниц в Маслянинском и Черепановском районах, построено восемь ФАПов. Кроме того, в регионе появилось шестнадцать новых спортивных объектов, отремонтировано 24 клуба и восемь дорожных объектов.

- От жителей моего избирательного округа № 31 в Ленинском районе Новосибирска в последние месяцы поступают запросы на строительство новых поликлиник. Насколько мне известно, проектно-сметная документация готова и сейчас проходит экспертизу. Надо ускорить решение этих вопросов, - сообщил депутат Роман Яковлев.

Депутат Глеб Поповцев отметил, что на территории его избирательного округа №18, расположенного в Новосибирском районе, за последние пять лет построено одиннадцать детских садов и школа, еще одну школу скоро начнут строить.

- Район динамично развивается, и это не может не радовать. За последние годы прирост численности населения составлял 20-25 процентов. Мы можем столкнуться с тем, что развитие инфраструктуры за этим не успевает, нужно учесть это при планировании, - подчеркнул Глеб Поповцев.

Депутат Александр Шпикельман поблагодарил представителей регионального правительства за внимание, которое уделяется сельским территориям. В частности, заметно лучше стали дороги.

- Я раньше ехал от Колывани до Пономаревки четыре часа, а сейчас успеваю за час. Хотелось бы, чтобы эпидемия коронавируса не повлияла на финансирование ключевых направлений, важных для селян. Еще многое надо сделать. Нужно проложить газовое плечо - от Мошково до Ташары. Магистральные газопроводы есть, но нет внутренней разводки. Я очень прошу выделить на это финансирование, - заявил Александр Шпикельман.

Прямая речь

Дмитрий Козловский, председатель комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по наказам избирателей:

- Депутаты следующего, седьмого, созыва вместе с жителями и правительством региона проведут инвентаризацию наказов. Может, что-то уже неактуально. Например, нужно было поставить остановку, но маршрут изменили, и автобус пошел по другой дороге. Кроме того, мы бы хотели порекомендовать правительству больше денег выделять на здравоохранение. Сегодняшняя ситуация с коронавирусом показала, что работу в этой сфере надо усилить.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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