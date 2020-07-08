Омску присвоено почетное звание "Город трудовой доблести"

Президент России подписал указ о присвоении Омску звания "Город трудовой доблести". Подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны был не менее значим для Победы, чем сражения на фронте.

Торжества по этому поводу состоялись в минувшую субботу на главной площади Омска. Горожан поздравил губернатор Омской области Александр Бурков.

- Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие омичи. Поздравляю вас с присвоением нашему замечательному Омску почетного звания "Город трудовой доблести". Вклад тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне был таким же весомым, как и воинский подвиг. Неслучайно в те годы говорили: "Великая сила - братство фронта и тыла". В короткие сроки в Омске был сформирован мощный военно-промышленный центр союзного значения. Объем производства за годы войны вырос более чем в десять раз. За этой впечатляющей цифрой - тяжелый труд омичей, оставшихся в тылу, - женщин, детей, стариков. Долгие четыре года они жили только одной мыслью: все для фронта, все для Победы. Трудились на пределе человеческих сил ради тех, кто защищал страну. Присуждение Омску звания "Город трудовой доблести" - это признание заслуг наших тружеников тыла и повод для гордости. Уверен, что молодое поколение своими успехами приумножит славу родного города.

На торжественном мероприятии мэр города Оксана Фадина сообщила, что в честь присвоения Омску высокого звания будет установлен памятный знак. Омичи, отцы и деды которых сделали все для победы над фашизмом, в полной мере это заслужили.

Уже в первые месяцы войны в Омск было эвакуировано более сотни предприятий, шесть крупнейших в стране строительно-монтажных трестов и четыре вуза из Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы. Город буквально на глазах превратился в мощный военно-промышленный центр. В августе-сентябре 1941 года повсюду закипела работа. Ушедших на фронт отцов, сыновей и братьев заменили женщины, старики и дети.

В считанные недели в Омске на базе столичных заводов создалось авиапредприятие по выпуску военных самолетов. Сюда прибыл весь цвет отечественной инженерии, в том числе Андрей Туполев, Анатолий Ляпидевский, Сергей Королев. Труженики тыла поставили на поток производство высотного бомбардировщика ТУ-2, истребителей ЯК-7, ЯК-9, освоили сборку самой современной военной техники и комплектующих.

По данным Омскстата, в 1941-1945 годах омская оборонка отправила на фронт пятнадцать тысяч авиадвигателей, 3,8 тысячи истребителей и бомбардировщиков, 6,9 тысячи знаменитых танков Т-34, восемь тысяч радиостанций, более 1,3 миллиона корпусов реактивных снарядов, в том числе и для "катюши". На средства омичей было построено и передано в армию пять бронепоездов, четыре паровоза, 33 вагона и три поезда-бани. Сформированы авиаэскадрилья "Омский комсомолец" и танковая колонна "Омский колхозник".

А труженики села Баженово Васисского района собрали 165 тысяч рублей и передали их на приобретение пикирующего бомбардировщика Пе-2, который подарили своему земляку, летчику Семену Павловичу Золотареву. На нем Золотарев совершил более трехсот боевых вылетов и был удостоен звания Героя Советского Союза.

- Омск стал одним из центров военной промышленности за рекордно короткое время, - подчеркивает кавалер ордена Трудового Красного Знамени Леонид Тимофеев. - По оценкам историков, омичи выпустили военной техники больше, чем вся Западная Европа, работавшая на Германию.

Омская область стала и настоящей кормилицей фронта. Армия в годы войны получила более тридцати тонн омского продовольствия. А блокадный Ленинград - 82 вагона сливочного масла и других продуктов на общую сумму 10,7 миллиона рублей.

Помимо этого, в фонд обороны поступило более 254 миллионов рублей личных сбережений омичей, 1,9 килограмма золота, 63,8 - серебра. Фронтовики получили 20,5 тысячи полушубков, 68 тысяч пар валенок, 32,5 тысячи шапок и около 100 тысяч пар рукавиц. Для бойцов действующей армии омичи отправили 275 тысяч посылок.

P. S.

Героический труд сибиряков не остался незамеченным. За вклад в дело Победы над врагом семь предприятий Омской области награждены орденом Трудового Красного Знамени, два - орденом Ленина. Омский танковый завод и совхоз "Российский" удостоены ордена Отечественной войны I степени. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" награждено 66 950 жителей региона.