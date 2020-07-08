Сухие грозы стали причиной лесных пожаров в Якутии и Иркутской области

Лишь в 250 метрах от Батагайской нефтебазы удалось остановить лесной пожар в Верхоянском районе Якутии. Лес вспыхнул в пяти километрах от поселка Батагай из-за сухих гроз. Ветер погнал пламя в сторону нефтебазы. Перед пожарными и добровольцами была поставлена задача не дать ему дотянуться до резервуаров с топливом.

Передохнуть люди смогли лишь тогда, когда между лесным массивом и емкостями расширили минерализованную полосу. Но лес продолжал гореть в глубине, и огнеборцы передислоцировались туда.

Как рассказывает и.о. начальника районной противопожарной службы Михаил Галкин, люди работали круглосуточно, сменяя друг друга каждые 12 часов. Поскольку большая часть очага находилась в совершенно непроходимой местности, пришлось протянуть трехкилометровый рукав, чтобы подать воду к линии огня. На тушение ушло пять суток. Справиться с пожаром помогли специалисты, прибывшие на вертолете из Якутска. Часть из них сразу была переброшена в соседний Эвено-Бытантайский район, где к этому времени уже 10 дней бились с подбирающимся к населенному пункту огнем все способные двигаться жители села Кустур. Общими усилиями беду от села отвели. А вчера лес заполыхал в пяти километрах от центра Момского района, села Хонуу. Между селом и очагом пожара - нефтебаза.

Все эти районы - север Якутии, где установилась аномальная жара. Почти невероятные для этих мест 38 градусов недавно были зафиксированы близ полюса холода. При такой погоде спичкой может послужить что угодно, вплоть до валяющегося в траве осколка стекла. Но специалисты утверждают: основной причиной возгораний являются сухие грозы.

С начала сезона площадь природных пожаров в регионе превысила 1,8 миллиона гектаров. Большинство очагов, возникающих в недосягаемых даже для авиации местностях, не тушат. Огонь гаснет, достигнув рек. Да и никаких сил, даже с учетом того, что на подмогу прибыли парашютисты "Авиалесоохраны" из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Приамурья и Забайкалья, не хватает, чтобы тушить все.

За вчерашние сутки, к примеру, погасили 35 очагов, возникли 50 новых. Причем три миллиона квадратных километров Якутии породили для республики проблему. Эта огромность стала причиной того, что регион получает меньше всего федеральных средств на борьбу с лесными пожарами. Руководство республики неоднократно поднимало вопрос о несправедливости распределения субвенций, объем которых обратно пропорционален площади лесов.

- В среднем по Российской Федерации на противопожарные мероприятия выделяется по 199 рублей на один гектар. Красноярский край получает на эти цели по восемь рублей, а Якутия - всего шесть рублей 90 копеек на гектар, - отмечает глава региона Айсен Николаев.- При огромной территории и имеющихся у нас ресурсах никакие мужественные действия пожарных и МЧС при тушении лесных пожаров не помогут...

Схожая ситуация в Иркутской области: горит более 50 тысяч гектаров леса. Причем большая их часть - в так называемой зоне контроля. Это территория, где пожары не тушат, только наблюдают за ними, как правило, с помощью космического мониторинга. Обычно к такой зоне контроля относят удаленные районы.

В целом масштабы бедствия меньше, чем в это время в прошлом году, однако жаркая погода и ветра быстро меняют расклад сил. За предыдущую неделю площадь лесных пожаров в регионе выросла почти в 18 раз.

Люди работали круглосуточно, сменяя друг друга каждые 12 часов. Пришлось протянуть трехкилометровый рукав, чтобы подать воду к линии огня

Сейчас в Иркутской области работает Бе-200 МЧС России. В последние дни он совершил 11 сбросов на очаг огня в Качугском районе - это 1100 тонн воды. Еще в одном районе - Чунском - два лесных пожара потушили с помощью искусственного дождя. Осадки вызвал самолет-зондировщик Ан-26. Он обстрелял облака специальными пиропатронами, содержащими вещество, которое ускоряет конденсацию влаги. В общей сложности ситуацию в лесах контролируют 14 авиационных бортов. Кроме того, с огнем борются свыше 300 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Также удалось привлечь 200 добровольцев. По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, основная причина пожаров - грозы. По вине человека из 70 действующих пожаров произошли лишь шесть.

Тем временем

В МЧС активизировали применение пожарной авиации. На постоянном дежурстве пожарные вертолеты Ми-8. А в двух регионах задействовали самолеты-амфибии Бе-200.

Один самолет приступил к ликвидации лесных пожаров в Бурятии. Он тушит возгорания в Забайкальском национальном парке. Всего в Бурятии на контроле находится 27 природных очагов общей площадью более 7000 гектаров. Второй Бе-200 отправили в Дагестан. Там пожары охватили несколько районов. И помимо этого заполыхала столичная свалка бытовых отходов в Махачкале.

Успешно в эти дни трудятся Бе-200 и в Турции. Накануне власти этой страны признали их высокую эффективность. Напомним, что два наших авиалайнера, один от МЧС, другой, принадлежащий Объединенной авиастроительной корпорации, были в середине июня арендованы турками для тушения сильных лесных пожаров в провинции Измир. Ранее уникальные российские пожарные самолеты работали во многих странах, но в Турции не были ни разу. И вот невероятный успех. Турки в восторге.

"Мы впервые использовали арендованный у России самолет в Измире, и он оказался очень эффективным. Наш самолет был уже в районе пожара спустя всего 27 минут. Он проработал около часа и за этот промежуток времени совершил семь вылетов. Он внес огромный вклад в предотвращение пожара", - процитировала газета "Сабах" слова главы регионального управления лесного хозяйства Зафера Деринча.

Причем финальную торжественную точку наш самолет поставил при тушении огня не в лесах, а в городе. На днях в Турции произошел сильный пожар на заводе пиротехники. Турецкие пожарные не могли даже близко приблизиться к стреляющему объекту. Но пожар потушили. Достаточным оказалось применение одного из двух наших Бе-200.

Подготовил Тимофей Борисов