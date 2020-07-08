Теплотрассу на Комсомольской в Новосибирске отремонтируют к сентябрю

На улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска на теплотрассе полным ходом идут ремонтные работы. Часть участка - муниципальная, часть - в ведении Сибирской генерирующей компании (СГК). Поэтому финансирование капитального ремонта осуществляется из двух источников - за счет средств МУП "Энергия" и СГК. Всего предстоит отремонтировать около 380 метров городских тепловых сетей. Только по линии СГК на это выделен 41 миллион рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел на объекте выездное совещание со специалистами, депутатами и общественностью. Такое внимание к улице Комсомольской не случайно. В ноябре прошлого года здесь произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без отопления и горячей воды остались около 50 жилых домов, социальных объектов по обеим сторонам улицы, в том числе один из самых больших МКД в городе - 22-подъездный дом № 4 по улице Комсомольской.

- Тогда незамедлительно был создан штаб по ликвидации аварии, объявлена чрезвычайная ситуация. Я дважды выезжал на место происшествия. Помню, как люди, одетые в теплые одежды, ожидали окончания работ на своих балконах. Ситуацию усугубило то, что после обнаружения одного дефекта на теплотрассе диаметром 400 мм возник другой. Всего были заменены более 30 метров магистрального и внутриквартального трубопровода, который весь прогнил. Чтобы такого больше не произошло и жители Северо-Чемского жилмассива не терпели неудобств в зимний период, мы приступили к масштабным ремонтным работам на год раньше запланированного, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Руководитель ТОС "Кожевниковский" Галина Климук поблагодарила главу города и специалистов за то, что они быстро отреагировали на ситуацию в ноябре прошлого года и было сделано все возможное для скорейшей ликвидации аварии.

- Мы чувствуем поддержку со стороны мэрии, совместно с жителями, депутатами сейчас решаем, что будет на той территории, на которой сейчас ведется ремонт. Большинство видит здесь сквер, газоны. Будем благоустраивать территорию, - поделилась Галина Климук.

Как сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, в этом году в Новосибирске Сибирская генерирующая компания капитально ремонтирует одиннадцать участков сетей общей протяженностью порядка пяти километров. В том числе - десять участков магистральных и один - внутриквартальный. Аварийно-восстановительный ремонт в этом году затронет примерно 23 километра труб.

В ходе капремонта тепломагистрали по улице Комсомольской будет обновлено 379 метров коммуникаций. Уже заменено 138 метров муниципальных внутриквартальных теплосетей, обеспечивающих подачу тепла непосредственно к домам. Эта часть ремонта выполнена за счет МУП "Энергия". Еще один участок магистральной теплотрассы - 241 метр (или 482 метра в однотрубном исчислении) - за свой счет меняет СГК, на сегодня выполнено тридцать процентов от запланированного. Сейчас ведутся демонтажные и земляные работы, укладка лотков под новые трубы. Монтаж новых сетей подрядчик начнет в ближайшие дни.

Андрей Колмаков пояснил, что изначально капремонт участка тепловой магистрали на Комсомольской был запланирован на 2021 год. Однако ноябрьская авария показала, что ждать с ремонтом нельзя. Учитывая состояние магистрального трубопровода, СГК приняла решение ускорить его капремонт, и участок вошел в программу этого года. Средства нашли за счет перераспределения финансирования внутри программы и экономии на закупках.

- Этот объект ремонтируем дополнительно к тем, что ранее запланированы. Никакой другой не отодвинут на поздний срок, - подчеркнул руководитель Новосибирского филиала СГК.

Фото: Татьяна Кравченко

Работы по замене магистрального трубопровода на ул. Комсомольской ведет подрядчик СГК - ООО "СибАгроСтрой". Специалисты отметили, что трубопровод здесь был проложен 42 года назад, за это время сильно износился. Ремонт на этой территории осложняется тем, что трубопровод проходит вдоль автомагистрали и на пересечении внутриквартальных выездов, тротуаров.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев отметил, что на время ремонта горячее водоснабжение жителей МКД на ул. Комсомольской не прекращается, воду подают в обход ремонтируемого участка. Кратковременные отключения горячего водоснабжения - на несколько часов - будут уже по завершении работ, когда потребителей будут переключать на теплоснабжение от нового трубопровода. И это новая практика для города, которую мэр поручил взять на вооружение.

- Важно не только провести ремонт устаревших коммуникаций, но и оставить после него благоустроенную территорию. Жители хотят, чтобы здесь была зеленая зона с клумбами, газонами и пешеходными дорожками. Мы проконтролируем, чтобы так оно и было, - резюмировал мэр.