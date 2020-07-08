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08.07.2020 13:22
Рубрика: Власть

Теплотрассу на Комсомольской в Новосибирске отремонтируют к сентябрю

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На улице Комсомольской в Кировском районе Новосибирска на теплотрассе полным ходом идут ремонтные работы. Часть участка - муниципальная, часть - в ведении Сибирской генерирующей компании (СГК). Поэтому финансирование капитального ремонта осуществляется из двух источников - за счет средств МУП "Энергия" и СГК. Всего предстоит отремонтировать около 380 метров городских тепловых сетей. Только по линии СГК на это выделен 41 миллион рублей.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел на объекте выездное совещание со специалистами, депутатами и общественностью. Такое внимание к улице Комсомольской не случайно. В ноябре прошлого года здесь произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без отопления и горячей воды остались около 50 жилых домов, социальных объектов по обеим сторонам улицы, в том числе один из самых больших МКД в городе - 22-подъездный дом № 4 по улице Комсомольской.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Тогда незамедлительно был создан штаб по ликвидации аварии, объявлена чрезвычайная ситуация. Я дважды выезжал на место происшествия. Помню, как люди, одетые в теплые одежды, ожидали окончания работ на своих балконах. Ситуацию усугубило то, что после обнаружения одного дефекта на теплотрассе диаметром 400 мм возник другой. Всего были заменены более 30 метров магистрального и внутриквартального трубопровода, который весь прогнил. Чтобы такого больше не произошло и жители Северо-Чемского жилмассива не терпели неудобств в зимний период, мы приступили к масштабным ремонтным работам на год раньше запланированного, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Руководитель ТОС "Кожевниковский" Галина Климук поблагодарила главу города и специалистов за то, что они быстро отреагировали на ситуацию в ноябре прошлого года и было сделано все возможное для скорейшей ликвидации аварии.

- Мы чувствуем поддержку со стороны мэрии, совместно с жителями, депутатами сейчас решаем, что будет на той территории, на которой сейчас ведется ремонт. Большинство видит здесь сквер, газоны. Будем благоустраивать территорию, - поделилась Галина Климук.

Как сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, в этом году в Новосибирске Сибирская генерирующая компания капитально ремонтирует одиннадцать участков сетей общей протяженностью порядка пяти километров. В том числе - десять участков магистральных и один - внутриквартальный. Аварийно-восстановительный ремонт в этом году затронет примерно 23 километра труб.

В ходе капремонта тепломагистрали по улице Комсомольской будет обновлено 379 метров коммуникаций. Уже заменено 138 метров муниципальных внутриквартальных теплосетей, обеспечивающих подачу тепла непосредственно к домам. Эта часть ремонта выполнена за счет МУП "Энергия". Еще один участок магистральной теплотрассы - 241 метр (или 482 метра в однотрубном исчислении) - за свой счет меняет СГК, на сегодня выполнено тридцать процентов от запланированного. Сейчас ведутся демонтажные и земляные работы, укладка лотков под новые трубы. Монтаж новых сетей подрядчик начнет в ближайшие дни.

Андрей Колмаков пояснил, что изначально капремонт участка тепловой магистрали на Комсомольской был запланирован на 2021 год. Однако ноябрьская авария показала, что ждать с ремонтом нельзя. Учитывая состояние магистрального трубопровода, СГК приняла решение ускорить его капремонт, и участок вошел в программу этого года. Средства нашли за счет перераспределения финансирования внутри программы и экономии на закупках.

- Этот объект ремонтируем дополнительно к тем, что ранее запланированы. Никакой другой не отодвинут на поздний срок, - подчеркнул руководитель Новосибирского филиала СГК.

Фото: Татьяна Кравченко

Работы по замене магистрального трубопровода на ул. Комсомольской ведет подрядчик СГК - ООО "СибАгроСтрой". Специалисты отметили, что трубопровод здесь был проложен 42 года назад, за это время сильно износился. Ремонт на этой территории осложняется тем, что трубопровод проходит вдоль автомагистрали и на пересечении внутриквартальных выездов, тротуаров.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев отметил, что на время ремонта горячее водоснабжение жителей МКД на ул. Комсомольской не прекращается, воду подают в обход ремонтируемого участка. Кратковременные отключения горячего водоснабжения - на несколько часов - будут уже по завершении работ, когда потребителей будут переключать на теплоснабжение от нового трубопровода. И это новая практика для города, которую мэр поручил взять на вооружение.

- Важно не только провести ремонт устаревших коммуникаций, но и оставить после него благоустроенную территорию. Жители хотят, чтобы здесь была зеленая зона с клумбами, газонами и пешеходными дорожками. Мы проконтролируем, чтобы так оно и было, - резюмировал мэр.

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