В Красноярском крае девушка разбилась при фотосессии

На горе Ойха в десяти километрах от поселка Курагино в Красноярском крае погибла туристка. Девушка приехала поснимать себя на фоне живописных местных пейзажей, сорвалась с обрыва и разбилась насмерть, сообщили в ГО и ЧС по региону.

- Чтобы полюбоваться окрестными видами, люди взобрались на горную смотровую площадку. При очередном фотоснимке, одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50 метровой высоты полетела вниз и погибла, - рассказали в ведомстве обстоятельства произошедшего.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники минусинского поиково-спасательного отряда. Но было уже поздно - на одном из склонов было обнаружено уже мертвое тело.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.