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08.07.2020 09:39
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае девушка разбилась при фотосессии

Текст: Дмитрий Мальков

На горе Ойха в десяти километрах от поселка Курагино в Красноярском крае погибла туристка. Девушка приехала поснимать себя на фоне живописных местных пейзажей, сорвалась с обрыва и разбилась насмерть, сообщили в ГО и ЧС по региону.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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- Чтобы полюбоваться окрестными видами, люди взобрались на горную смотровую площадку. При очередном фотоснимке, одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50 метровой высоты полетела вниз и погибла, - рассказали в ведомстве обстоятельства произошедшего.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники минусинского поиково-спасательного отряда. Но было уже поздно - на одном из склонов было обнаружено уже мертвое тело.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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