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08.07.2020 10:39
Рубрика: Общество

В больницу - на вертолете!

В Кузбассе расширят возможности санавиации
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 148(8202)
Сразу 22 вертолетные площадки для санавиации появится в городах и районах Кузбасса.

Они будут оборудованы посадочными огнями, чтобы вертолеты могли работать и ночью. Такие площадки планируется построить при Кемеровском областном кардиологическом диспансере, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, 1-й горбольнице Новокузнецка, а также на территориях девятнадцати районных больниц.

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Финансирование на эти цели руководство региона надеется получить уже в 2021 году благодаря участию в федеральном проекте "Развитие санитарной авиации" нацпроекта "Здравоохранение". Кроме того, региону нужны два вертолета среднего класса "Ансат" с медицинскими модулями - для эвакуации самых тяжелых пациентов из любой точки области.

Сейчас во всем Кузбассе при большом количестве отдаленных и труднодоступных территорий всего лишь четыре вертолетных площадки - в Таштаголе, Танае, Междуреченске и Кемерове. Этого явно недостаточно. Чтобы повысить доступность и качество первичной медицинской помощи и увеличить возможности транспортировки тяжелобольных в специализированные клиники, было решено участвовать в федеральном проекте.

Подготовку подъездных путей и прочей инфраструктуры для будущих вертолетных площадок завершат к началу октября. Кроме того, параллельно формируются авиамедицинские бригады. Шестеро специалистов Кемеровского центра медицины катастроф уже прошли обучение на базе всероссийского центра медицины катастроф "Защита" в Москве, а еще десять человек отправятся туда осенью.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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