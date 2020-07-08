Медицинское оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией, закупленное на федеральное финансирование, начало поступать в Новосибирскую область. Это аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, аппаратура для мониторинга состояния пациента и средства индивидуальной защиты.

Новые реанимобили оборудованы всем необходимым для перевозки больных с коронавирусной инфекцией. Фото: Татьяна Кравченко

- Оборудование распределено по больницам города Новосибирска и районов области. Так, поступившие концентраторы позволят обеспечить всех пациентов, нуждающихся в подаче увлажненного кислорода, - отметила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Часть техники уже поступила, очередная партия ожидается в ближайшее время. В частности, приобретено 366 мониторов, 425 кислородных концентраторов, 412 аппаратов ИВЛ, 858 увлажнителей, 960 шприцевых насосов.

Всего Новосибирская область получила на борьбу с коронавирусом 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда правительства Новосибирской области.

Кстати

В Новосибирскую область поступило тридцать новых автомобилей скорой помощи класса "С". Большую часть реанимобилей распределят по больницам районов, где были выявлены больные коронавирусом, остальные направят на станцию скорой помощи Новосибирска. Сейчас парк скорых в Новосибирской области насчитывает 350 машин - 160 из них работает в Новосибирске.