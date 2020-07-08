В Новосибирской области удвоят число тестирований на коронавирус

В Новосибирской области увеличат число тестирований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Константин Хальзов, из резервного фонда правительства области выделят 43 миллиона рублей на закупку пяти комплектов однотипного оборудования, которое позволит в автоматическом режиме делать анализы.

- Таким образом, мы практически в два раза сможем увеличить возможности наших лабораторий по выявлению пациентов с коронавирусом, - подчеркнул Хальзов.

С начала пандемии всего в Новосибирской области проведено 233 272 теста на коронавирус. Сейчас в среднем в сутки проводится порядка четырех тысяч тестов.

- Текущие цифры - свыше 150 анализов на 100 тысяч населения - позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения области, - отметил министр.

Глава ведомства сообщил, что регион получил финансирование из резервного фонда правительства РФ на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. Так, больницы области пополнились 33 аппаратами ИВЛ (в настоящий момент ведется приемка еще 40 аппаратов), 299 кислородными концентраторами, 196 мониторами пациента. Также поставлены 885 увлажнителей, 470 шприцевых насосов и другое оборудование.

При этом новое оборудование, которое получает регион, распределяется не только по учреждениям областного центра, но и по районным больницам.

Министр обратил внимание на ситуацию в районах области, подчеркнув, что вспышек коронавирусной инфекции там нет, ситуация прогнозируема и находится под контролем.

Ранее регион в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией получил 19 новых автомобилей скорой помощи. Реанимобили класса "C" будут использоваться как в районах области, так и в Новосибирске.

Справка "РГ"

По данным оперативного штаба, на утро 8 июля в регионе выявлен 6 831 случай инфицирования СOVID-19, за последние сутки число зараженных составило 107 человек. Выздоровели и выписаны из больниц 4,5 тысячи пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 964 жителя региона, 27 158 человек сняты с меднаблюдения.