В Сибири растет популярность интернет-сервисов для поиска подработки

Новости

Эрмитаж рассказал о работе после эпидемии 20:40
Финляндия не будет вводить бесплатные визы для жителей приграничных городов 20:36
Минобороны сообщило о 6 970 вылечившихся от коронавируса в ВС РФ 20:29
В Казахстане объявят траур по жертвам коронавируса 20:13
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 19:53
Вятский госуниверситет вручит выпускникам дипломы в игре Minecraft 19:38
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 19:26
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке 19:24
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды 19:14
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО 19:04
Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа 19:01
Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей 18:59
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 18:56
В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса 18:52
Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля 18:50
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест 18:44
В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве 18:31
В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ 18:25
В Курганском поселке загорелись три жилых дома 18:22
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19 18:20
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила 18:17
В Турции сформировалось свыше сотни новых тектонических разломов 18:11
Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания 18:05
На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым 18:03
Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 20:41
Рубрика: Экономика

Без дела не оставят

В Сибири растет популярность интернет-сервисов для поиска подработки
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Для жителей Сибири, потерявших работу в период пандемии, неплохим выходом из ситуации становятся предложения интернет-площадок с разовыми заданиями от заказчиков.

В Омской области, к примеру, официально зарегистрированы 37 тысяч безработных, и треть из них оказались на бирже труда из-за коронавируса. Аналогичная ситуация складывается и в других сибирских регионах. В Новосибирске на учете в службе занятости стоят более 50 тысяч человек. В Томске число безработных с начала года выросло в три раза. Найти подходящие вакансии многим сибирякам непросто. В наиболее пострадавших от кризиса сферах - таких, как "искусство, развлечения", "туризм, рестораны" и "маркетинг, реклама, PR", количество предложений от работодателей снизилось на 30-50 процентов. Те же кафе, рестораны, гостиницы и кинотеатры до сих пор закрыты.

Повышенный размер пособий по безработице сохранится до конца лета

- Я работала в спа-салоне администратором, - рассказывает омичка Елена Андреева. - Когда нам разрешат принимать клиентов - пока неизвестно. Хозяйка заведения не в состоянии выплачивать нам зарплату - ведь прибыли нет вообще, а ей необходимо платить и аренду, и коммуналку. В поисках хоть какой-то подработки мы с подругой перерыли весь интернет. И случайно обнаружили на одной из интернет-площадок задание из нашего города - за три тысячи рублей помыть квартиру после переезда. И эти деньги мы заработали в тот же вечер. Теперь мониторим онлайн-сервисы ежедневно, публикуем объявления о своих услугах и не сидим без дела. Подумываем даже о том, чтобы открыть маленькую клининговую компанию.

По данным экспертов, рынок онлайн-заказов мелких услуг в России достигает объемов 50 миллиардов рублей. Сервисы-гиганты по поиску исполнителей YouDo, Profi.ru и другие популярны как во всем мире, так и в крупных городах нашей страны. Однако жители Сибири до недавнего времени предпочитали искать мастеров или "мужей на час" по старинке - при помощи сарафанного радио или на бесплатных досках объявлений вроде Avito.

По словам экспертов, в сфере рекрутинга популярность частичной, проектной и других непостоянных форм занятости - одна из ярких трендов на рынке труда в период пандемии.

Задания разные - от поручений типа прибить гардину и перевезти холодильник 

- Фриланс-платформы изначально были ориентированы на разовое выполнение заданий, а сейчас расширяют спектр возможностей для своих пользователей до более длительных подработок, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. - С другой стороны, на крупных сайтах по поиску работы в период самоизоляции также стало появляться все больше вакансий с гибкими формами занятости.

В регионах Экономика Работа Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область СФО Томская область Томск СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками