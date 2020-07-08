В Сибири растет популярность интернет-сервисов для поиска подработки

Для жителей Сибири, потерявших работу в период пандемии, неплохим выходом из ситуации становятся предложения интернет-площадок с разовыми заданиями от заказчиков.

В Омской области, к примеру, официально зарегистрированы 37 тысяч безработных, и треть из них оказались на бирже труда из-за коронавируса. Аналогичная ситуация складывается и в других сибирских регионах. В Новосибирске на учете в службе занятости стоят более 50 тысяч человек. В Томске число безработных с начала года выросло в три раза. Найти подходящие вакансии многим сибирякам непросто. В наиболее пострадавших от кризиса сферах - таких, как "искусство, развлечения", "туризм, рестораны" и "маркетинг, реклама, PR", количество предложений от работодателей снизилось на 30-50 процентов. Те же кафе, рестораны, гостиницы и кинотеатры до сих пор закрыты.

- Я работала в спа-салоне администратором, - рассказывает омичка Елена Андреева. - Когда нам разрешат принимать клиентов - пока неизвестно. Хозяйка заведения не в состоянии выплачивать нам зарплату - ведь прибыли нет вообще, а ей необходимо платить и аренду, и коммуналку. В поисках хоть какой-то подработки мы с подругой перерыли весь интернет. И случайно обнаружили на одной из интернет-площадок задание из нашего города - за три тысячи рублей помыть квартиру после переезда. И эти деньги мы заработали в тот же вечер. Теперь мониторим онлайн-сервисы ежедневно, публикуем объявления о своих услугах и не сидим без дела. Подумываем даже о том, чтобы открыть маленькую клининговую компанию.

По данным экспертов, рынок онлайн-заказов мелких услуг в России достигает объемов 50 миллиардов рублей. Сервисы-гиганты по поиску исполнителей YouDo, Profi.ru и другие популярны как во всем мире, так и в крупных городах нашей страны. Однако жители Сибири до недавнего времени предпочитали искать мастеров или "мужей на час" по старинке - при помощи сарафанного радио или на бесплатных досках объявлений вроде Avito.

По словам экспертов, в сфере рекрутинга популярность частичной, проектной и других непостоянных форм занятости - одна из ярких трендов на рынке труда в период пандемии.

Задания разные - от поручений типа прибить гардину и перевезти холодильник

- Фриланс-платформы изначально были ориентированы на разовое выполнение заданий, а сейчас расширяют спектр возможностей для своих пользователей до более длительных подработок, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. - С другой стороны, на крупных сайтах по поиску работы в период самоизоляции также стало появляться все больше вакансий с гибкими формами занятости.