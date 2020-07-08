На Ставрополье на заводе по розливу минералки загорелись склады

В станице Суворовской Предгорного района Ставропольского края пожар начался сразу на двух крупных складах. По данным главного управления МЧС региона, общая площадь возгорания достигает почти 3 тысяч квадратных метров.

- В 14:47 поступило сообщение о том, что горят два склада с подднами на заводе по розливу минеральной воды "Октябрь А". Площадь пожара одного склада - 750 квадратных метров, второго - 2100, - говорится в сообщении ГУ МЧС Ставрополья.

По данным чрезвычайного ведомства, есть угроза обрушения крыши обоих зданий, также от огня в районе пожара наблюдается сильное задымление. По предварительным данным никто не пострадал.

Тушением пожара занимаются 22 единицы техники и больше 60 человек.