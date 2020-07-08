В Ингушетии утверждено обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении гражданских супругов, истязавших семилетнего ребенка, находившегося у них на воспитании. О бесчеловечных побоях и даже пытках дошкольницы в семье близкой родственницы "РГ" писала несколько раз.

Напомним, ребенок около года находился в аду - после тетиного "воспитания" девочка осталась калекой, а могла и вообще погибнуть. Следствие выявило новые, поражающие своей жестокостью факты жизни ребенка в семье близкой по крови родственницы. К молодой тете Макке Ганиевой и ее мужу девочка попала в декабре 2018-го. А менее чем через год малышку в тяжелом состоянии привезли в больницу, где медикам пришлось буквально сражаться за жизнь пациентки.

Увы, врачи были вынуждены ампутировать девочке руку из-за гангрены, начавшейся вследствие побоев. За лечением и судьбой ингушской девочки следила вся страна. В аппарат уполномоченного по правам ребенка в России и лечебное учреждение - НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, куда ее привезли в тяжелом состоянии, шли сотни писем с предложениями оказать любую помощь. А когда стали известны ужасные подробности случившегося, Макку Ганиеву и ее сожителя арестовали.

По версии следствия, 36-летняя женщина и 44-летний мужчина систематически избивали воспитанницу даже за незначительные провинности. При этом ребенок изначально был нездоров: девочка хромала, у нее была дисплазия тазобедренного сустава. Семья жила в частном доме в городе Сунже, и о происходящем за его забором не знали ни соседи, ни даже родная мать девочки, которая на тот момент пыталась устроить свою личную жизнь. После развода на руках у Лидии осталось двое маленьких сыновей, и женщина пыталась повторно выйти замуж.

Как рассказали в прокуратуре РИ, апогеем стал июнь прошлого года: Макка с супругом связывала руки племянницы и подвешивала ее на деревянную балку навеса. девочку также сажали... на разогретую металлическую крышку газовой печи. От бесчеловечного обращения у девочки развилось психическое расстройство.

Материалы уголовного дела в отношении ее мучителей направлены в Сунженский районный суд для рассмотрения по существу. Гражданские супруги, у которых есть двое собственных малолетних детей, обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью и по предварительному сговору.

Им грозит длительный тюремный срок. К дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники органа опеки и попечительства, полиции Сунженского района, а также городской больницы в Сунже. Из показаний чиновников выяснилось, что они даже понятия не имели о существовании такой ситуации.

Вернулась к маме

Сейчас девочка живет с матерью и братьями. Лидии, ранее скитавшейся с детьми по съемным углам, выделили благоустроенную квартиру. Несмотря на многочисленные попытки, корреспондент "РГ" не смог дозвониться до уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии Заремы Чахкиевой, чтобы выяснить, как обстоят дела с определением девочки в школу. По словам детского омбудсмена в РФ Анны Кузнецовой, на семью оформлены социальные льготы и пособия. Она находится на контроле органов власти самого высокого уровня.

Пострадавшую теперь нередко навещает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. А региональные чиновники ответственных органов, которые до трагедии в упор не видели этого ребенка, привлечены к административной ответственности.