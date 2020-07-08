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08.07.2020 18:59
Рубрика: Экономика

Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Центральный стадион Профсоюзов в Мурманске выставлен на продажу за 150 миллионов рублей через популярный сервис объявлений. Это подтвердил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель Мурманского областного совета профсоюзов Александр Первухин. Намерение продать объект он объяснил тем, что на содержание объекта не хватает средств.

Цена в 150 миллионов рублей назначена, исходя из независимой оценки рыночной стоимости стадиона.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В тексте объявления указано, что облсовпроф намерен заключить с покупателем "инвестиционный договор на максимально выгодных условиях с целью развития спортивной деятельности в Мурманской области".

По словам Александра Первухина, стадион никогда не приносил прибыли, при этом содержать его никто не помогал. В частности, он всегда служил площадкой для проведения Дня рыбака, однако рыбопромышленные компании всегда стремились максимально уменьшить расходы на организацию праздника.

Свою лепту в ситуацию внесла пандемия коронавируса, из-за которой были запрещены любые спортивные мероприятия. Из-за этого прекратить занятия на территории стадиона вынуждены были прекратить все спортшколы. Это серьезно ухудшило финансовое положение главного спортивного объекта областного центра. Но за 4 месяца, в течение которых продолжалась пандемия, стадиону не было оказано никакой помощи.

- Наша задача - сохранить стадион как спортивный объект, - подчеркнул Александр Первухин. - Это условие мы намерены включить в договор купли-продажи. Желающих приобрести стадион пока не нашлось, продолжаются поиски и переговоры.

Справка "РГ"

Стадион был сдан в эксплуатацию в июле 1960 года. До его строительства на этом месте находился овраг, по дну которого протекал ручей. За время существования стадиона здесь побывали многие известные люди - Фидель Кастро, Юрий Гагарин и Никита Хрущев, выдающиеся спортсмены - боксеры братья Кличко, футболист Эдуард Стрельцов, шведский борец Томас Юхансон, гимнастка Алина Кабаева. Здесь начинала свою спортивную карьеру мурманчанка Лариса Круглова, выдающаяся легкоатлетка, серебряный призер Олимпиады в Афинах. Стадион традиционно является площадкой празднования Дня рыбака, юбилеев Мурманской области. Ежегодно здесь проводились до 60 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

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