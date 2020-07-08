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08.07.2020 20:40
Рубрика: Культура

Эрмитаж рассказал о работе после эпидемии

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Главный художественный музей страны открывается для посетителей после длительного перерыва. Билеты в Эрмитаж теперь можно приобрести только онлайн и только на определенные маршруты. Масочный режим в стенах музея обязателен для всех.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
Эрмитаж будет работать по строгим правилам

С 15 июля Главный выставочный комплекс будет доступен для посещения на двух маршрутах. Первый можно назвать "художественным", он отвечает интересам тех, кто желает сделать акцент на безусловных шедеврах эрмитажной коллекции. Второй маршрут - "исторический", посвящен имперскому прошлому России. Свой маршрут разработан и для Главного штаба, здесь можно будет увидеть собрание импрессионистов и постимпрессионистов - галерею памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, зал Фаберже, Музей Гвардии и экспозицию современного искусства. Длительность каждого сеанса составит два часа, движение по маршрутам будет возможно только в одну сторону.

23 июля откроется маршрут с посещением Золотой кладовой, на котором также можно будет увидеть залы, посвященные культуре кочевников Алтая и Сибири, искусству Средней Азии, а также Восточный рыцарский зал. С первого августа должны принять посетителей все остальные подразделения Эрмитажа.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки пока с ограничениями действует льготная программа Эрмитажа. Но уже с 15 июля бесплатно посетить музей смогут Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры Ордена Славы. С августа каждый третий четверг Эрмитаж будет бесплатным для посетителей младше 18 лет, учащихся и членов многодетных семей.

В Государственном Эрмитаже подчеркнули, что подготовка к работе офлайн стала важным, но не единственным направлением. Все время карантина работала научная часть, за неполные четыре месяца вышло 153 выпуска программы "Эрмитаж онлайн". Общее количество просмотров программы составило 46 с половиной миллионов, это в десять раз больше, чем годовая посещаемость музея.

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