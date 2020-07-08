Глава администрации Мурманска Евгений Никора заразился COVID-19

Глава администрации Мурманска Евгений Никора госпитализирован с коронавирусом. Об этом сити-менеджер сообщил в телефонном разговоре корреспонденту "РГ".

У Евгения Никоры диагностирована двусторонняя пневмония. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

- Чувствую себя лучше, чем следовало бы при состоянии средней тяжести, - добавил Евгений Никора. - Возможно, заразился я от родных. Врачи активно меня лечат, большое спасибо медперсоналу больницы!

В марте глава администрации областного центра уже побывал в больнице с подозрением на заражение COVID-19. Это было вызвано тем, что он присутствовал на шахматном турнире, в котором участвовал "нулевой пациент" региона с коронавирусом - ирландский шахматист. Тогда тест сити-менеджера показал отрицательный результат, и, пробыв на обсервации две недели, Евгений Никора вернулся к работе.