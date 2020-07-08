Все судьбы павших за освобождение нашей родины бойцов, как поет Владимир Высоцкий, "в единую слиты". История одного тянет за собой, как за ниточку, судьбу другого. Так произошло и с семьями погибших на Старорусской земле солдат из Киргизии.

Джукен, он же Жукен

Три года назад Рысбек Жукенов из киргизского города Бишкек узнал наконец место гибели своего отца Жукена Узакова. До сих пор о нем было известно лишь то, что в феврале 1943 года он пропал без вести на Северо-Западном фронте где-то под Старой Руссой.

Останки бойца из Киргизии нашел старорусский поисковый отряд "Память" во время работы в лесах возле деревни Пенно. Было это давно - еще весной 2008 года.

Имя киргиза узнали из смертного медальона - Джукен Узаков. Поисковики сразу же попытались через интернет найти родственников бойца - не удалось. Поэтому останки бойца вместе с сотнями других найденных во время той вахты памяти были захоронены со всеми воинскими почестями на братском кладбище у деревни Давыдово. Позже здесь появился величественный мемориал под названием "Павший лист".

Спустя девять лет на размещенную в интернете информацию о бойце Джукене Узакове наткнулась семья из Киргизии, искавшая сведения о своем погибшем родственнике - Жукене Узакове. Выяснилось, что, несмотря на разницу в одной букве, это один и тот же человек.

С тех пор Рысбек Жукенов вместе с внучкой Асель каждый год приезжают на мемориал в Давыдово, где увековечено имя их родственника. А в прошлом году гостей из Киргизии пригласили в День Победы возглавить в Старой Руссе колонну "Бессмертного полка".

Пять километров через лес

История Жукеновых не осталась незамеченной в Бишкеке. Через Асель на новгородских поисковиков стали выходить родственники других погибших под Старой Руссой киргизов. Но то и дело выяснялось, что братских могил, которые указаны в архивных данных, сегодня в Старорусском районе уже нет. Десятки деревень, разрушенных в годы войны, так и не были восстановлены. По этой причине в 1950-1960-х годах останки солдат стали перезахоранивать в крупных воинских мемориалах. Если на старых обелисках были в сохранности фамилии погибших, то их указывали на новых мемориальных плитах.

Например, по данным военного комиссариата города Старая Русса, красноармеец 47-й отдельной стрелковой бригады Ибрагим Шакеев погиб 17 марта 1943 года в районе деревни Жуково Старорусского района Новгородской области, где и был похоронен. В 1962 году останки погибших у деревни Жуково были перенесены на братское захоронение у деревни Ефремово. Данных о красноармейце Шакееве из Киргизии на тот момент не сохранилось. Но к Дню Победы 2020 года его фамилия появилась на мраморной плите.

Ибрагим Шакеев погиб 17 марта1943 года возле деревни Жуково. Фото: Из архива родственников Ибрагима Шакеева.

- Сегодня, к сожалению, уже нет такой деревни Ефремово. Заросла к ней и дорога от большака. Но мы по несколько раз в год ходим через лес почти пять километров пешком (машине уже не проехать), чтобы привести в порядок воинский мемориал. Это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы почтить память тех, кто погиб за нашу землю, - говорит глава администрации Новосельского сельского поселения Лидия Михайловна Колесова.

Похожая судьба у еще одного погибшего бойца из Киргизии - Акиша Жаманакова, родственники которого вышли на администрацию Старорусского района в прошлом году.

Из воинских донесений они знали, что старший сержант 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Акиш Жаманаков погиб 22 августа 1943 года около деревни Чириково. После войны останки военнослужащих из той местности были перенесены на воинское захоронение деревни Марфино, но фамилии Жаманакова на мемориале не указано.

Так, увы, бывает: в донесениях данные о погибших есть, а на памятных плитах фамилии не значатся. Но если родственники погибших солдат видят, что имен на плитах не хватает, они могут обратиться в сельсовет или военкомат - вопрос решается в течение нескольких месяцев. Так произошло и с именем старшего сержанта Акиша Жаманакова - месяц назад оно было внесено на плиту мемориала Марфино.

Ищут родных Усара Джулаева

И вот еще одна ниточка, связавшая Старую Руссу и Киргизию. В прошлом году поисковики старорусского отряда "Патриот" нашли останки Усара Джулаева, 1924 года рождения, призванного из Ошской области.

Опознали бойца по номеру медали "За отвагу". В найденных в архивах наградных документах от 14 сентября 1943 года сказано, что гвардии красноармеец 68-го гвардейского стрелкового полка 23 гвардейской стрелковой дивизии Усар Джулаев - кандидат в члены ВКП(б), на его счету 17 убитых немецких солдат. "Проявил себя стойким и мужественным воином-гвардейцем... На том участке, куда он посылает меткие пулеметные очереди, немцы не ходят в рост, а ползают", - пишут его командиры в представлении к награде.

Меньше года красовалась медаль "За отвагу" на груди у храброго юноши. 20-летний Усар Джулаев погиб 17 марта 1944 года. Но в базе ОБД "Мемориал" он почему-то значится погибшим не на территории Старорусского района Новгородской области, где нашли его останки, а на территории Пушкиногорского района Псковской области. Дивизия, в которой он служил, действительно отправилась туда после Старой Руссы, но уже без Усара.

- К сожалению, такие неточности встречаются в поисковых базах. Но мы не теряем надежды, что родственники молодого и храброго бойца из Киргизии откликнутся и смогут приехать на его могилу. На фронт он уходил совсем юным, вряд ли был женат и имел детей. Но, возможно, живы родственники его сестер и братьев, - не теряет надежды командир отряда "Патриот" Игорь Голоснов.

Справка "РГ"

В годы Великой Отечественной войны на территории современной Новгородской области с 1941 по 1944 год действовали Волховский и Северо-Западный фронты. Суммарная оценка потерь этих фронтов убитыми и пропавшими без вести составляет более 850 тысяч солдат и офицеров. Между тем, по данным Новгородского областного военного комиссариата, на воинских захоронениях области покоятся останки лишь 450 тысяч павших защитников Отечества.