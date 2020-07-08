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08.07.2020 07:21
Рубрика: Общество

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Регионы Северо-Запада предлагают малоимущим семьям социальный контракт
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 148(8202)
В регионах Северо-Запада активно развивают такую форму работы с семьями, как социальный контракт. Это федеральный пилотный проект. И если Республика Коми приступила к его реализации только с начала нынешнего года, то Вологодская область уже имеет многолетний опыт.
Фото: Наталья Горошкова/РИА Новости Фото: Наталья Горошкова/РИА Новости
Фото: Наталья Горошкова/РИА Новости

Социальный контракт - это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей и центром соцзащиты на срок от трех месяцев до года. Граждане получают пособие (единовременное или ежемесячное) для решения насущных проблем и в свою очередь выполняют индивидуальную программу социальной адаптации. Например, проходят обучение, повышают квалификацию, ищут работу, обустраивают подсобное хозяйство.

Фото: GettyImages
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка

В Вологодской области первый социальный контракт заключили еще в 2013 году. С тех пор количество соцконтрактов превысило 18 тысяч. Ежегодно на эти цели бюджет региона направляет больше 46 миллионов рублей.

Чаще всего жители региона брали деньги на развитие личного подворья - покупали кур, телят, поросят. Кто-то ремонтировал сараи для животных, приобретал семена и мотоблоки. Реже покупали оборудование для надомной работы, например швейные машинки.

В семье Сясиных из деревни Заемье четверо детей. Супруги работают, но с деньгами туговато. Вот и решили оформить социальный контракт, вместе с соцработником расписали бизнес-план. Получили 36 тысяч рублей. На эти деньги купили пять поросят, инкубатор и 50 яиц, корма, зернодробилку и доски на сарай. Трех поросят вырастили на мясо, остальных оставили для приплода. Теперь не только обеспечивают свежими фермерскими продуктами себя, но и продают - мясо, поросят, цыплят-бройлеров, индюков.

Для малообеспеченных многодетных семей Карелии размер соцпомощи увеличили до 200 тысяч рублей

Еще одна семья - Серебряковы из Усть-Кубинского района. У них тоже четверо детей. Живут в деревне и больших доходов не имеют. Социальный контракт помог им приобрести инкубатор для выращивания домашней птицы, а потом и построить отдельный курятник.

В Республике Коми с нынешнего года также стартовал федеральный проект по введению социального контракта. К реализации индивидуальных проектов уже приступили более тысячи человек.

- Моему зятю - мужу младшей дочери - сделали серьезную операцию. Нужна была реабилитация, пришлось уйти с работы, а у них двое ребятишек, - рассказывает Ольга Максимовна. - Мы с дедом помогали, как могли, но наши пенсии тоже не ахти. А потом решили заключить соцконтракт. Каждый месяц им перечисляли по 15 тысяч рублей. И все время зять искал место. Сейчас уже работает в соседнем поселке. Выплаты помогли им продержаться.

В нынешнем году в Коми мероприятиями на основе федерального социального контракта планируют охватить каждого десятого малоимущего, то есть 2,9 тысячи человек. На это направят 651 миллион рублей, 195 из них - республиканские средства.

Начали развивать социальный контракт и в Карелии. Как и на Вологодчине, здесь наиболее востребованным направлением стала помощь для развития личного подсобного хозяйства. Вначале выплата на эти цели составляла по 80 тысяч рублей. За эти деньги можно купить поросенка или домашнюю птицу, а вот на корову денег уже не хватит. Поэтому для малообеспеченных многодетных семей размер соцпомощи увеличили до 200 тысяч рублей. На эти средства семья в состоянии приобрести телку айрширской породы.

Кстати

С нынешнего года в Вологодской области увеличили размер выплат по социальным контрактам. Теперь можно получить от 12 до 100 тысяч рублей. Рост объясняется тем, что соцконтракты получили федеральное софинансирование. 12 398 рублей смогут получить граждане, заключившие контракт для поиска работы, 30 тысяч выплатят тем, кто захочет переобучиться и оплатить курсы. А вот при открытии собственного дела можно претендовать на 100 тысяч.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита СЗФО

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