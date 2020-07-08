"Теплый дом" - так называется клуб общения, в котором помогают замещающим семьям (семьям, в которых ребенок усыновлен или взят под опеку). Клуб является подразделением Центра социальной помощи семье и детям Невского района, и весь спектр услуг в нем оказывается бесплатно. Коррективы в работу внесла эпидситуация: тренинги в группе, индивидуальные беседы с психологом теперь проходят онлайн. Востребованности в поддержке эпидситуация не снизила. Сейчас специалисты центра работают с шестью десятками семей. Главный показатель работы клуба: за более чем пять лет работы не было случаев "возврата" ребенка в детдом.

- Востребованность этой формы работы очевидна. Таким семьям особенно нужна поддержка, работа по налаживанию внутрисемейных отношений. Клуб - это неформальное общение в кругу единомышленников, друзей и специалистов. Многие подопечные ходят в "Теплый дом" годами, и психолог клуба становится буквально "домашним психологом" семьи. Причем если в начале в клуб, например, ходила бабушка, взявшая внучку под опеку, то через несколько лет к "домашнему психологу" может обращаться и подросшая внучка - уже со своими проблемами, - подчеркнула Татьяна Крюкова, директор Центра социальной помощи семье и детям.

Практика показывает: если приемные родители или опекуны постоянно обращаются за консультацией в клуб, это помогает выявить проблемы на раннем этапе и помочь вовремя. И наоборот: бывали случаи, когда взрослые отказывались от поддержки после того, как приняли ребенка в семью, и обращались в клуб уже спустя долгое время, когда семья оказалась в критической ситуации. Иногда буквально заявляя: "Если сейчас не заберете ребенка, мы напишем отказ от него".

Самая частая проблема - разрыв поколений. Все чаще под опеку детей берут бабушки, реже дяди-тети и другие родственники. Родители детей либо погибли, либо лишены родительских прав.

Проблемы могут начаться и когда внук или внучка вступает в подростковый возраст. Если с маленьким ребенком бабушка как-то справлялась, то с подросшим - уже нет. И достаточно часто бабушки, которые в свое время воспитывали своих детей, совершая большие ошибки, например осуществляя тотальный контроль, навязывая собственное мнение и не принимая чужого, абсолютно те же ошибки совершают и в воспитании внуков.

Помимо семейных проблем, есть и объективные сложности. Специалисты отмечают, что в наше время все чаще у детей теряется мотивация к учебе (это касается любых семей, а не только замещающих). Подростки не умеют представить свое будущее. Во многом потому, что знания, полученные в школе, перекрываются гораздо большим потоком информации, которую дети получают из интернета и соцсетей. И подростки не могут определить, какая информация важнее.

В клубе очень востребованы групповые занятия с психологом. Во время таких встреч взрослые имеют возможность выговориться, рассказать о своей проблеме, послушать рассказы других, которые смогли справиться с аналогичной проблемой. То есть создается группа единомышленников.

Самоизоляция только увеличила потребность в общении. И выявила дополнительные проблемы

- Они приходят на занятия в группу и буквально оживают. Ведь люди порой считают себя такими неспособными "родителями", у них опускаются руки. А здесь они видят, что не одиноки, что их готовы поддержать и помочь, - поясняет психолог Ольга Найник.

Самоизоляция только увеличила потребность в общении. И - выявила дополнительные проблемы. Кто-то из бабушек осознал, что переходит "личные границы" подростка, не давая ему самостоятельности. А кто-то (у кого под опекой младшие школьники) из-за постоянного вынужденного совместного пребывания стал опасаться, что ребенку станет очень сложно ходить в школу: настолько стала сильна психологическая связь с бабушкой. Свою грустную лепту внесла невозможность отправить ребенка в летний лагерь.

Популярностью пользуются в клубе и встречи с юристами. Не каждая замещающая семья знает о возможностях получать льготы. Много вопросов связано с возможностью получения жилья для опекаемых детей. Нюансов - множество, особенно если ребенок формально имеет жилплощадь, а на деле ее нет.

Что думают о работе "Теплого дома" сами подопечные?

- У меня под опекой внук. Сотрудничество в основном идет с психологом: есть сложности с ребенком. Мне помогают понять глубже ситуацию, происходящую с ним на том или ином отрезке времени, подсказывают, чем ему помочь, как скорректировать поведение. Периодически происходят встречи в "Теплом доме", где опекуны и усыновители делятся своими радостями и проблемами. Очень интересно всегда послушать других и обсудить наболевшее. Бывают просто тупиковые ситуации, из которых сам не видишь выхода, но, пообщавшись с психологом, расставляешь приоритеты и понимаешь, что ты сам был в чем-то неправ, - сказала Елена Юрьевна, опекун.

- В "Теплом доме" я получила много полезной и интересной информации, которой пользуюсь в воспитании моего внука. Очень помогает, что психолог всегда на связи, - согласна с ней Ирина Михайловна, опекун.

Все ждут, когда вместо онлайн-встреч будет общение традиционное, за одним столом.