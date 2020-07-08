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08.07.2020 09:56
Рубрика: Общество

Мишка косолапый

Энтузиасты выхаживают медвежат и отпускают их в лес
Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 148(8202)
В Лахденпохском районе Карелии медведица, напуганная лесозаготовительной техникой, покинула берлогу и бросила в ней новорожденных детенышей. Малышей в срочном порядке отправили в Тверскую область в центр спасения медвежат-сирот. Там растят детенышей и из других регионов Северо-Запада, причем с минимальным участием человека, а потом возвращают в тот же лес, где они родились.
Валентин Пажетнов разработал собственную методику выращивания медвежат. Фото: Архив Центра спасения медвежат-сирот Валентин Пажетнов разработал собственную методику выращивания медвежат. Фото: Архив Центра спасения медвежат-сирот
Валентин Пажетнов разработал собственную методику выращивания медвежат. Фото: Архив Центра спасения медвежат-сирот

Приют в Торопецком районе Тверской области - единственное место в стране, где специалисты выхаживают детенышей бурого медведя, оставшихся без матери, и отпускают обратно в природу. Осиротевшие малыши не выживут, при рождении они весят всего 500 граммов и нуждаются в особой заботе. Семья Пажетновых помогает малышам адаптироваться для самостоятельного существования в естественной среде. Более 20 лет они занимались этим совместно с Международным фондом защиты животных IFAW.?Уже несколько лет, как фонд ушел из России. Однако Пажетновы не смогли бросить свое дело и по-прежнему работают при поддержке благотворителей.

Фото: iStock
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Когда Пажетновы узнали о карельских медвежатах, сразу же забрали их к себе. Назвали Кузя и Карел. Недельные малыши заболели пневмонией. Их вылечили, и теперь медвежата растут вместе с другими сиротами. Всю зиму они провели в закрытом доме, как в берлоге, а весной стали выходить наружу. Сначала с опаской, потом смелее. Изучают окружающий мир, купаются в речке и лазают по деревьям. Живут как обычные лесные медвежата.

Компанию Кузе и Карелу составляет Моисей. Его забрали из Новгородской области. В конце января нынешнего года государственный инспектор региона во время патрулирования зеленой зоны Маревского района встретился с медведицей. Она попыталась напугать человека, а потом убежала. В оставленной берлоге раздавался писк. Мать так и не вернулась к детенышу. И Моисей оказался в центре.

Медвежат выхаживают в условиях, максимально приближенных к естественным

В следующем месяце лесозаготовители из Псковской области тоже напугали медведицу. Без материнской заботы остался Блэк. А в Республике Коми медвежонок забрел на один из дачных участков под Сыктывкаром. Хозяйка дачи обратилась в минприроды региона за помощью. Сотрудники охотуправления отловили малыша и отправили в Тверскую область. Оказалось, что это молодая медведица, весила она всего четыре килограмма, в то время как такие же животные из центра - по десять. Ее назвали Пужа, потому что всего боится. Как предполагают Пажетновы, малышка осталась сиротой уже после выхода с медведицей из берлоги, не зря у нее очень ярко выражен страх перед человеком. Пужу определили к младшей группе, но она все же держится особняком, опасается даже своих сородичей.

Когда медвежата достаточно подрастут, их выпустят в том месте, где и нашли. Так недавно на свободу отправились вологодские мишки. В центре они прошли реабилитацию, набрали хороший вес, необходимый для благополучной зимовки, у них сформировались пищевые, оборонительные, защитные функции. Перед выпуском животных осмотрели ветеринары, привили от бешенства, взяли необходимые анализы, чтобы подтвердить, что они абсолютно здоровы. В лес они уходили парами. Так им проще выжить.

Кузя, Карел и их приятели по младшей группе тоже обязательно вернутся в свой лес.

Кстати

Центру спасения медвежат положил начало Валентин Пажетнов, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ. Изучению медведей он посвятил не один десяток лет, написал ряд научных работ и создал собственную методику выращивания медвежат-сирот для последующего их выпуска в естественную среду.

Цифра

200 медвежат выходили в центре спасения меджвежат-сирот и вернули в дикую природу.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Карелия СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область ЦФО Тверская область

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