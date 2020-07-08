Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке

В Калининградской области пограничники задержали нарушителя режима государственной границы. Им оказался 22-летний гражданин Литвы, который передвигался по реке Неман на байдарке и оказался у российского берега. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля, в Советском городском округе. Российско-литовская государственная граница на этом участке проходит по Неману: на одном берегу - российский город Советск, на противоположном - литовский Панемуне. Как и почему молодой байдарочник оказался на территории РФ, сейчас выясняется.

В отношении гражданина Литвы возбудили административное дело по статье "нарушение режима государственной границы Российской Федерации". Молодого человека привлекут к административной ответственности (максимальный штраф - пять тысяч рублей) и передадут литовской стороне.