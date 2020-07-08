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08.07.2020 10:02
Рубрика: Власть

Дорога, которой нет

Территория санатория "Сестрорецкий курорт" уходит под строительство жилья
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 147(8201)
В последнее время "Сестрорецкий курорт" - излюбленное место отдыха петербуржцев - не раз упоминался в СМИ. На территории уникального ландшафтного парка санатория сегодня регулярно движутся грузовые автомобили. Они обеспечивают строительство апарт-отеля на месте бывших двух корпусов санатория, и, как неоднократно заявляли защитникам парка в дирекции, это вынужденная временная мера. Однако не исключено, что в будущем дорогу на месте исторической крытой галереи курорта придется оставить. Владельцы новой недвижимости не обязаны пускать транспорт санатория по теперь уже своей территории, где находилась подъездная аллея.

Санаторий "Сестрорецкий курорт" основан 122 года назад. Здесь бывали писатель Максим Горький и знаменитый адвокат Анатолий Кони, давали летние балы для петербургской знати, на сцене сестрорецкого Курзала выступал певец Леонид Собинов и состоялись премьеры некоторых сочинений Римского-Корсакова и Цезаря Кюи. Однако сохранить историческое наследие в первозданном виде не удалось. С 2017 года на территории санатория ведется большая стройка.

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Первая очередь "Русских сезонов" запланирована к сдаче летом 2020 года. В описании проекта указано, что два здания (на месте корпусов, построенных в советское время) расположены "на территории знаменитого петербургского санатория... Сестрорецкий курорт.., в окружении многовековых деревьев, на берегу Финского залива". Однако новыми площадями санатория они уже не будут. На официальном сайте компании-застройщика лаунж-студии предлагаются к продаже, сведений о возможных медицинских или оздоровительных услугах в описании инфраструктуры проекта нет. Компания-застройщик утверждает, что "санаторий является владельцем части помещений и может самостоятельно регулировать их загрузку". Однако на вопрос "РГ" о том, какой доступ к номерному фонду будет обеспечен для клиентов "Сестрорецкого курорта", девелоперы не ответили.

По информации, которую распространяют защитники исторических ландшафтов и построек, "в представленной в ГИБДД застройщиком документации, содержащей схему планировочной организации земельного участка, отсутствует план пристроенной автостоянки закрытого типа 1 и 2 корпусов, и парковаться тоже планируется у соседа", то есть на стоянках санатория. В описании проекта значится только восемь машино-мест в подземном паркинге.

- Нам придется модернизировать КПП, поскольку он будет задействован и санаторием, и пользователями комплекса "Русские сезоны", а также разделить транспортные потоки, - подтвердил и директор санатория Михаил Горба.

Получается, что вся нагрузка нового элитного жилого комплекса ляжет на инфраструктуру санатория. При этом само оздоровительное учреждение может остаться без подъездной дороги, которая теперь проходит по частной территории. Новый маршрут через парк представили как временную меру, на время работы с коммуникациями на территории прежней. Но установленное ограничение на земельный участок "право проезда и прохода" действовало до 27 мая 2020 года. Сейчас дорога фактически эксплуатируется незаконно, хотя, по заверениям и застройщика, и директора санатория, он будет обеспечен необходимыми подъездными путями.

Статуса памятника — даже регионального значения — у исторического комплекса нет, поэтому защитить его никто (формально) не может

- Сейчас между нашими организациями идет оформление соответствующего сервитута, - отметил Горба.

Очевидцы говорят, что санаторий стремительно теряет клиентов.

- Люди, которые приехали туда на отдых с детьми и велосипедами, очень жалеют о потраченных деньгах и времени, - рассказала петербурженка Анна Шушпанова. - А кайтеры, которые приезжают кататься на Финский залив, уже открыто заговаривают о том, что, раз такое дело, на берегу можно спилить вековые сосны и сделать там парковку.

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На строительные площадки на берегу Финского залива жалуются по всему побережью. Формально они не затрагивают пляжные зоны, однако строительные заборы зачастую перекрывают выход на берег. А после того как строительство завершено и на месте железных профлистов появляется кованая оградка, ситуация не меняется. Скорее всего, так будет и на территории санатория - часть парка отныне принадлежит только новым владельцам.

По данным комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, участки, на которых ведется строительство, являются частной собственностью ОАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт", которое может свободно ими распоряжаться. Статуса памятника - даже регионального значения - у исторического комплекса нет. На территории Сестрорецка есть несколько дореволюционных дач, которые охраняются государством, на территории санатория таких исторических построек нет. Строительство здесь в принципе возможно, хотя и регулируется законом Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон". Поэтому насчет санатория есть только подтверждение от КГИОП, что дорога не была с ним согласована и нарушает ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры.

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