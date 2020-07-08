В аэропорту Калининграда выявили коронавирус у туриста

Туристу из Москвы, прилетевшему в Калининградскую область, диагностировали коронавирус. Признаки заболевания выявили в аэропорту "Храброво" при санитарно-карантинном досмотре пассажиров. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Температура тела у жителя Москвы была повышена, этот факт зафиксировал тепловизор. По словам мужчины, недомогание он почувствовал на борту самолета. Туриста сразу же госпитализировали в инфекционный стационар. Тест на коронавирус оказался положительным.

20 пассажиров рейса Москва - Калининград, контактировавших с пациентом, в течение двух недель будут находиться под медицинским наблюдением в своих квартирах или в обсерваторе.

Всего, по состоянию на 8 июля, общее количество выявленных случаев COVID-19 в регионе составило 2564. 1745 пациентов выздоровели, 41 человек скончался.