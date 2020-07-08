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08.07.2020 07:36
Рубрика: Власть

Заявление в смартфоне

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 148(8202)
В Архангельской области заработает интернет-портал "Мой Север" для связи жителей региона с органами власти.

С его помощью северяне смогут подать официальные заявления или просто высказать пожелания в адрес как областного правительства, так и органов местного самоуправления. На портале можно будет создать личный кабинет, который позволит отслеживать статистику обращений и принятые по ним решения.

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Кроме того, платформа станет местом для размещения социально значимой информации. По словам министра связи и информационных технологий Поморья Павла Окладникова, на сайт уже внесены данные о трех тысячах домов, которые вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня найти эти сведения довольно проблематично. На новом портале появится самая полная информация - от фотографий каждого дома до точных сроков его расселения.

Техническая работа над сайтом уже завершена, его запустят в ближайшее время после оформления нормативной базы, сообщили в профильном министерстве. Также будет создано мобильное приложение для смартфонов и планшетов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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