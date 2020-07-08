В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов

В Калининграде сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления задержали четырех граждан государств Центрально-Азиатского региона. Они вербовали террористов для запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УФСБ Екатерину Исправникову.

По данным ведомства, задержанные являлись членами законспирированной террористической ячейки и вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии. В дальнейшей мигрантов планировалось переправлять в зону боевых действий.

Сейчас вербовщики находятся под стражей. Оперативники устанавливают личности их пособников. В квартире, где жили задержанные, нашли экстремистскую литературу, флаги и атрибутику террористической организации.