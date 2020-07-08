В Калининграде из-за пандемии отменили празднества по случаю Дня города 4 июля. Но городские власти не нарушили традицию дарить горожанам к этому дню подарки в виде новых социальных объектов. Современная спортплощадка, модельная библиотека и музей появились в микрорайоне Суворово на окраине города.

Новая спортивная зона на улице Щепкина состоит из двух частей - игровая площадка для баскетбола и подвижных игр и уличные спортивные тренажеры. На ее обустройство из городского бюджета было выделено четыре миллиона рублей. Глава города Алексей Силанов, открывая площадку, подчеркнул, что она появилась благодаря активности жителей микрорайона, обращавшихся с предложениями в мэрию и горсовет.

Помещение площадью 90 квадратных метров на Можайской улице после капремонта превратилось не просто в библиотеку, а в образовательный центр с доступом к новейшим технологиям, к тому же комфортный и уютный. Вся мебель тут на колесиках, это позволяет трансформировать помещения под разные цели, обеспечен и доступ маломобильным людям.

Свой музей появился в школе N 28 на улице Суворова. Он рассказывает о боевом пути 84-й Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, прошедшей с боями от Москвы до Кенигсберга. Битвы Великой Отечественной войны, боевая и трудовая история Калининграда и Балтийского района города представлены здесь через персональные судьбы гвардейцев дивизии.