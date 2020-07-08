В Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову. В апреле 1945-го старший сержант Булатов на виду у противника разминировал дорогу на Кенигсберг, позволив советским танкам войти в город. Герой ушел из жизни в марте 2020 года в возрасте 95 лет.

Памятник Михаилу Булатову стоит на улице, которая носит его имя. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Памятник стоит на улице, которая носит имя легендарного сапера. Именно здесь Михаил Алексеевич в одиночку очистил от бомб проход для советских танков.

Во время штурма Кенигсберга отделению Булатова поручили провести инженерную разведку шоссе Раушен - Кенигсберг. Это был единственный путь в столицу Восточной Пруссии с северо-запада. Группа из четырех саперов попала под обстрел, одного убили, двух тяжело ранили. Михаил Булатов остался один. Перевязав товарищей, он пополз на шоссе.

Под огнем противника сапер нашел и обезвредил 24 авиабомбы, спрятанные под асфальтом. Общий вес фугасов составил две с половиной тонны. За героизм в боях в Восточной Пруссии старшему сержанту Булатову присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда". Награду сапер принимал из рук маршала Василевского.

- Как говорил сам Михаил Алексеевич, "счастье - не в награде за доблесть, а в самой доблести", - отметил на торжественной церемонии открытия памятника глава региона Антон Алиханов. - К сожалению, он ушел, не дожив совсем немного до 75-й годовщины Победы. Но сам Михаил Алексеевич, его подвиг и его жизненный путь остаются примером для многих поколений. Герои уходят, а благодарность им будет жить в сердцах молодых.

Кстати

В Курске, где герой жил после окончания военной службы, имя Михаила Алексеевича Булатова носит лицей № 6. В Калининграде - школа № 50.