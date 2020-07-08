В Карелии произошла утечка топлива

В Карелии в поселке Заречный, территориально входящем в состав Костомукшского городского округа, произошла утечка топлива. При земляных работах повредили бочку и ее содержимое попало в почву.

Как сообщили "РГ" в администрации округа, пока никаких экспертиз не делали. Предположительно, это мазут, его использовали для котельной еще в 1990-х годах.

В администрации города ищут пути решения данной проблемы. Готов помочь и горно-обогатительный комбинат. Но необходимы реагенты и специальное оборудование. Уже ведутся переговоры со специалистами, имеющими лицензию.

Сегодня в Костомукше состоится совещание по данному вопросу, где и определят стратегию конкретных действий.