В Ленобласти зафиксировали нашествие гадюк

В Ленинградской области, а также в некоторых районах Петербурга наблюдается нашествие гадюк. Еще несколько лет назад этих змей видели лишь в глухих лесах, сейчас они все чаще встречаются в местах отдыха, на дачах, а также у жилых домов.

Как сообщает Росприроднадзор по Северо-Западу, яд гадюки представляет опасность как для детей, так и для взрослых. Токсичность яда змеи будет снижаться лишь к осени.

Поэтому специалисты советуют проявлять бдительность, а при встрече не делать резких движений и не пытаться сфотографировать змею. Особенно специалисты предостерегают от попыток сделать селфи, гадюка может воспринять это как угрозу и броситься в атаку.

Если змея все же укусила, ни в коем случае нельзя отсасывать яд, во-первых, это неэффективная тактика, во-вторых, если у "спасателя" есть кариес или повреждены десны, он рискует сам отравиться. Пострадавшего нужно немедленно отправить в больницу. Разрезать рану или прижигать ее нельзя, это только ускорит распространение яда по организму.

При этом убивать гадюку нельзя ни в коем случае. Эта змея занесена в Красную книгу Петербурга и за уничтожение гадюки предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Поэтому при встрече со змеей специалисты советуют попытаться аккуратно уйти. Гадюки не агрессивны, они и сами избегают встреч с человеком, а если нет угрозы, то и нападать они не будут.