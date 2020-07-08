В Петербурге пройдет джазовый уикенд "Бродский DRIVE"

17 июля в Петербурге начнется большой летний джазовый уикенд.

Три дня будет длиться VI Международный джазовый фестиваль "Бродский DRIVE". Пройдет он в замечательном месте - Шереметевском саду, усадьбе знаменитых покровителей искусств. Недалеко расположен дом Мурузи, где жил поэт Иосиф Бродский.

Как отмечают организаторы (музей Анны Ахматовой и художественный руководитель проекта - один и лучших джазовых музыкантов России Андрей Кондаков), публика сможет вновь, после долгого перерыва, погрузиться в магический поток живого музицирования, импровизации мастеров петербургской сцены наконец вырвутся на волю.

В этом году в связи с пандемией коронавируса на фестиваль не приедут зарубежные артисты, зато будет продемонстрирован весь цвет джазовой сцены Петербурга. В качестве исключения в программе примут участие именитые гости из Москвы.

"Бродский DRIVE" сохранит свой особый, петербургский стиль и высокие исполнительские стандарты. Но формат проведения концертов нынче изменен. Вместо традиционных джазовых уикендов в течение полутора месяцев гости фестиваля смогут за три насыщенных дня получить удовольствие от восьми джазовых концертов. Дневные и вечерние программы представят на открытой сцене Шереметевского сада разные по стилистике и энергетике ансамбли. Музицирование будет проходить с соблюдением всех необходимых норм безопасности и социальной дистанции.

Выступят квартет Андрея Кондакова, худрука фестиваля, петербургского пианиста и композитора, ансамбль Cool Train Project, один из старейших ансамблей Петербурга Easy Winners Андрея Воеводского, в репертуаре которого архаический джаз. А еще квартет контрабасиста и аранжировщика Дмитрия Семенищева. Два своих проекта представит композитор, тромбонист Антон Боярских - Dizzy Dutch Duck и Big Band. Композитор, трубач Вячеслав Гайворонский и пианист, флейтист Роман Столяр выступят дуэтом - специально для фестиваля музыканты подготовили программу "Памяти Клиффорда Брауна" (так называется одно из стихотворений Иосифа Бродского).

19 июля в финальном концерте будет представлена программа прославленного российского барабанщика, артистического директора санкт-петербургского лейбла Rainy Days, эндорсера ударных инструментов YAMAHA Саши Машина. Яркий музыкальный проект Sasha Mashin Happy Synapse - вторая работа музыканта в качестве лидера ансамбля, второй его релиз, появившийся в 2020 году.

Программа фестиваля "Бродский DRIVE"

17 июля, 19.00 - открытие фестиваля

Квартет Андрея Кондакова. Участвуют саксофонист Дмитрий Семенов, контрабасист Григорий Воскобойник, барабанщик Петр Михеев. Прозвучат несколько композиций, написанных в условиях самоизоляции. В качестве специального гостя - экстравагантная вокалистка Эми Питерс.

Cool Train Project

Тем же вечером публику ждут импровизации ансамбля Cool Train Project - коллаборация легендарного контрабасиста Владимира Волкова, барабанщика Гария Багдасарьяна, вибрафониста Алексея Чижика и пианиста Станислава Чигадаева. В оригинальных композициях ансамбля можно услышать отголоски скандинавского джаза и цитаты из классической музыки. Вместе с музыкантами автор проекта "Бродский Ad Libitum" Ирина Чижик расскажет о музыкальных пристрастиях поэта.

18 июля, 16.00

Easy Winners при участии Андрея Воеводского (сюзафон, вокал)

Коллектив примечателен не только репертуаром, но и самобытностью музыкального инструментария: вместо привычных широкой публике барабанов - стиральная доска, вместо контрабаса - сюзафон (духовой басовый инструмент), вместо гитары - дОбро (резонаторная гитара). Все эти экзотические инструменты органично сочетаются со ставшими классикой джаза трубой, саксофоном и тромбоном.

Dizzy Dutch Duck и Big Band

Дирижер - Антон Боярских (тромбон)

Вторая часть дневного концерта. Коллектив играет авторскую музыку, аранжировки современных композиторов и редко исполняемые произведения икон джазовой музыки.

18 июля, 19.00

INTRADA

Выступят хэдлайнеры фестиваля, мастера, которые сотрудничают более 20 лет. Представят программу всемирно известный музыкант, валторнист, один из лучших в мире импровизаторов на альпийском роге, композитор, аранжировщик Аркадий Шилклопер и мэтры российского джаза, композиторы - пианист Андрей Кондаков и контрабасист Владимир Волков. Прозвучат оригинальные композиции, в том числе новые пьесы. К трио присоединится барабанщик из Таганрога Александр Боженко.

19 июля, 16.00

Квартет Дмитрия Семенищева

"Нескучный и понятный джаз. Группа с красивыми картинками и картавым контрабасистом" - как шутя говорят о себе музыканты. В качестве специального гостя - петербургская вокалистка Алла Туровская.

Памяти Клиффорда Брауна

Завершит дневной концерт выступление дуэта Вячеслава Гайворонского и Романа Столяра "Памяти Клиффорда Брауна"

19 июля, 19.00 - закрытие фестиваля

Sasha Mashin Happy Synapse

В концерте примут участие московский контрабасист Макар Новиков, петербургский пианист Михаил Марышев и Макар Кашицын - новое имя молодого поколения российских джазовых музыкантов, артист лейбла Rainy Days.