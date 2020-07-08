В Санкт-Петербурге детям-сиротам выдают ключи от новых квартир

В северной столице дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении 18 лет получают благоустроенное жилье - отдельную хорошую квартиру. На днях в торжественной обстановке ключи были вручены еще пятнадцати юношам и девушкам - в новом 25-этажном доме в поселке Шушары.

- До первого сентября ключи получат еще 320-340 детей-сирот, - подчеркнул председатель Жилищного комитета Виктор Борщев. - А всего до конца года мы планируем выдать ключи от 550 квартир. Таким образом город планирует обеспечить жильем всех детей-сирот, вставших на очередь в 2018 году.

Все квартиры площадью не менее 33-36 квадратных метров, с отделкой, сантехникой, электрической плитой, а еще каждому новоселу компания-застройщик и городской Жилищный комитет подарили по телевизору.

- Квартиру могут предоставить не только в новом доме, - подчеркнула заместитель председателя Комитета по соцполитике Елена Фидрикова. - Но в любом случае в ней должен быть сделан хороший ремонт.

Так что времена, когда оставшиеся без попечения родителей ребята, покидая стены детдома, могли рассчитывать только на комнату в коммуналке, ушли в прошлое. Теперь к их услугам - только отдельное жилье. Правда, бывает так, что сроки сдачи новых домов затягивают строители, и приходится год-два ждать.

Квартирным вопросом сирот начинают заниматься, когда ребенку исполняется 14 лет. Если жилье ему уже принадлежит, то соцслужбы и органы опеки делают все для того, чтобы эти квадратные метры сохранить. Если же жилья нет, готовятся документы для Жилищного комитета, который занимается закупкой. Обычно закупаются сразу десятки квартир в новых комплексах. Обязательное условие - жилье должно быть с чистовой отделкой. То есть чтобы в нем можно было сразу жить.

Важный момент: воспитанник детдома или интерната получает квартиру по достижении 18 лет, однако в целях защиты интересов молодого человека ее нельзя приватизировать в течение пяти лет.

- Но и пятилетний срок - не для всех, - уточняет Елена Фидрикова. - Не каждый воспитанник детдома способен быстро адаптироваться к самостоятельной жизни. Или, допустим, возникают опасения, что он самостоятельно не справится с новой для него ситуацией.

В целях защиты интересов молодого человека квартиру нельзя приватизировать в течение пяти лет

В таком случае соцслужбы могут ходатайствовать о продлении договора соцнайма еще на пять лет без права передачи жилья в собственность.

Самая распространенная ситуация - когда юноша или девушка не работают, у них есть задолженность по коммунальным платежам или же возникли проблемы со здоровьем, не позволяющие адекватно реагировать на ситуацию. То есть делается все для того, чтобы у молодых людей не отобрали квартиру мошенники.

Когда бывший детдомовец заселяется в предоставляемое ему жилье, информация об этом сразу же поступает в районные социальные службы, которые обязаны проверять состояние дел в квартирах сирот.

То есть бывшие детдомовцы без попечения государства не остаются, к тому же они всегда могут обращаться за помощью и советом в районные центры соцпомощи семье и детям, где им обязательно помогут квалифицированные юристы и психологи.

А для того чтобы лучше подготовить молодого человека к самостоятельной жизни, при детдомах открываются так называемые тренировочные квартиры.

В них подростки привыкают к самостоятельности, учатся пользоваться бытовыми приборами, а в ряде случаев (но по достижении ребятами возраста 18 лет) и оплачивают коммунальные услуги, чтобы разного рода обязательные оплаты не стали сюрпризом во время самостоятельной жизни в новой квартире.