В Вологодской области до конца года будет дополнительно создано около 2,5 тысячи временных и общественных рабочих мест. Поддержку в размере 52 миллионов рублей ему окажет Резервный фонд правительства РФ в соответствии с распоряжением о выделении межбюджетных трансфертов субъектам СЗФО на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

- В настоящий момент на общественных работах трудоустроено около 1200 вологжан, а до конца года должно быть создано не менее пяти тысяч рабочих мест. Благодаря выделению федеральных средств мы сможем дополнительно организовать еще около двух с половиной тысяч мест на общественных и временных работах, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Трудоустройство и помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - это наша общая ответственность и общая задача, которую мы решаем совместно с правительством страны.

Программа временного трудоустройства и проведения общественных работ на Вологодчине была запущена еще в конце мая.

В основном это деятельность, которая не требует квалификации: озеленение и уборка населенных пунктов, проведение дезинфекции во исполнение требований Роспотребнадзора, различные виды подсобных и вспомогательных работ.