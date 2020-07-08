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08.07.2020 07:29

Работа будет

Текст: Мария Голубкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 148(8202)
В Вологодской области до конца года будет дополнительно создано около 2,5 тысячи временных и общественных рабочих мест. Поддержку в размере 52 миллионов рублей ему окажет Резервный фонд правительства РФ в соответствии с распоряжением о выделении межбюджетных трансфертов субъектам СЗФО на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
Фото: iStock
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- В настоящий момент на общественных работах трудоустроено около 1200 вологжан, а до конца года должно быть создано не менее пяти тысяч рабочих мест. Благодаря выделению федеральных средств мы сможем дополнительно организовать еще около двух с половиной тысяч мест на общественных и временных работах, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Трудоустройство и помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - это наша общая ответственность и общая задача, которую мы решаем совместно с правительством страны.

Программа временного трудоустройства и проведения общественных работ на Вологодчине была запущена еще в конце мая.

В основном это деятельность, которая не требует квалификации: озеленение и уборка населенных пунктов, проведение дезинфекции во исполнение требований Роспотребнадзора, различные виды подсобных и вспомогательных работ.

Анна Дурова/РГ
В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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