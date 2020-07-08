В Вологодской области в карьере утонул подросток

В Сокольском районе Вологодской области в заброшенном карьере утонул еще один подросток. Данный факт подтвердили в среду в пресс-службе регионального УМЧС.

Спасатели по системе "112" получили сигнал о ЧП около девяти часов вечера вчерашнего дня. Очевидцы сообщили, что в заброшенном карьере у населенного пункта Барское утонул мальчик, 2004 года рождения.

На место сразу же выехали водолазы. Они обнаружили тело подростка и передали полиции.

Это второй случай за последние два дня. "РГ" уже рассказывала о том, что накануне в район заброшенного карьера на велосипеде отправился 14-летний подросток. Он перестал отвечать на звонки матери. Она и забила тревогу. У воды остались вещи, велосипед и телефон. Водолазы подняли на поверхность тело ребенка.

Спасатели обращаются к родителям и просят их не оставлять детей без присмотра.

Между тем вчера подобное ЧП произошло и в Корткеросском районе Республики Коми. Там в воде оказался мужчина с тремя детьми. Он пытался вытащить из воды мальчишек, но сам захлебнулся и утонул. Двух мальчиков спасли очевидцы, третьего не смогли. Мужчину достали сразу, а ребенка разыскивают до сих пор. В этой же реке Вычегде ищут и тело несовершеннолетней девочки. Она купалась в не оборудованном месте в одном из районов Сыктывкара. Водолазы не смогли ее обнаружить. Теперь спасатели будут осматривать прибрежную территорию на лодках.