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08.07.2020 20:07
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл "Сочи" в первом матче после завоевания чемпионства

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" провел первый матч в качестве чемпиона страны. Во встрече 27-го тура "сине-бело-голубые" обыграли на своем поле "Сочи" со счетом 2:1.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Несмотря на досрочное завоевание титула, главный тренер хозяев Сергей Семак выставил практически оптимальный состав. С первых минут у "сине-бело-голубых" вышли: Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Малком, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Главная новость из стартовой расстановки сочинцев - выход на поле бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина. Именно с передачи Кокорина еще один экс-игрок питерского клуба Антон Заболотный и открыл счет. Впрочем, еще до конца первого тайма хозяева огорчили соперника: отличился Малком.

После перерыва команды играли достаточно активно и создавали моменты. Но все же последнее слово осталось за "Зенитом": это вышедший на замену Сердар Азмун установил окончательный счет. Питерцы взяли очередные три очка.

В параллельной встрече ЦСКА разгромил в гостях "Оренбург" - 4:0. Отличились Федор Чалов, Никола Влашич, Георгий Щенников и Иван Обляков. Благодаря победе армейцы как минимум на сутки поднялись на третье место. В их активе 46 очков, у "Краснодара" - 45 (но две игры в запасе), у "Ростова" - 43 (одна игра в запасе).

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