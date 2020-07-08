У 200 объектов культурного наследия, расположенных на территории города-героя, в ближайшее время появятся зоны охраны. Как сообщила и. о. начальника Севнаследия Ирина Масликова, проекты уже подготовлены и сейчас проходят согласование. До конца года будут разработаны документы еще для 100 исторических памятников.

Правительство Севастополя уже утвердило зоны охраны, режим использования земель и требования к градостроительной деятельности возле Александровской батареи, расположенной в центре города на одноименном мысе.

Батарея была возведена в первой половине XIX века для защиты Севастопольской бухты, затем несколько раз перестраивалась. До наших дней сохранились 10 орудийных двориков, въездные ворота, каменные подпорные стенки 1830-х годов. Однако в реестр памятников истории и культуры укрепление было включено только в 2017 году.

- Утверждение зон охраны позволит защитить объект культурного наследия в его исторической среде, сохранить композиционную связь природного ландшафта с объектом, - пояснила Масликова.

Территория Александровского мыса разделена на три зоны охраны. В восточной его части разрешено возводить здания высотой до 8,5 метра и нестационарные объекты высотой до 2,5 метра. Северо-западная часть мыса объявлена зоной охраняемого ландшафта, где введен запрет на капитальное строительство. А в основании мыса и в западной части можно строить здания высотой до шести метров.

По словам Масликовой, сейчас на мысе нет объектов, которые бы нарушали эти требования.

На берегу Александровского мыса базируется яхт-клуб ЦСКА - старейший яхт-клуб города, основанный в 1886 году. Территория включена в проект создания культурно-паркового пространства между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Планировалось, что здесь построят набережную, а доступ к мысу и батарее будет открыт.

Власти Севастополя намерены установить зоны охраны и для других батарей времен Крымской и Великой Отечественной войны.

Как сообщила Ирина Масликова, подготовлен проект, ограничивающий застройку территории возле 365-й зенитной батареи, расположенной в районе Мекензиевых гор. Хотя памятник воинам 365-й батареи был включен в список объектов культурного наследия еще в советские годы, при Украине землю рядом с ним передали частнику. Владелец собирается строить дом прямо у границ мемориала и братского кладбища ("РГ" писала об этом в статье "Непокоренная батарея" в номере от 14.05.2020).

Прокуратура установила, что департамент архитектуры и градостроительства Севастополя неправомерно выдал владельцу уведомление о возможности строительства жилого дома - участок находится в 100-метровой защитной зоне памятника. Чиновникам предписано нарушение устранить. Между тем хозяин надела на минувших выходных попытался завезти на 365-ю батарею строительные материалы. Его остановил десант из казаков, общественников и чиновников. Мужчина утверждает, что купил землю в этом году, и сделка не вызвала у него сомнений: никто его не предупредил, что рядом находится памятник и строить капитальные сооружения нельзя.

Еще один проблемный объект - береговая батарея N15 (Стрелецкий форт) в районе парка Победы. С одной стороны памятника выросли многоэтажки, при строительстве очередной высотки в 2015 году была разрушена часть батареи - застройщик проложил дорогу для подвоза стройматериалов прямо по руинам форта. Виновных так и не нашли. С другой стороны подступают частные дома, участки для которых были нарезаны вплотную к батарее и частично заходят на ее территорию. Жильцы паркуют машины на территории памятника, сваливают здесь строительный мусор. Доступ в батарею открыт, казематы загажены.

Между тем, по словам главы Севнаследия, еще в 2016 году минкультуры РФ, устанавливая границы достопримечательного места "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита" и градостроительные регламенты, разработало для Стрелецкого форта отдельный режим, запрещающий строительство (приказ минкультуры РФ 12.08.2016 N 1864).

На территории 15-й батареи прошло несколько общественных субботников, в которых участвовал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, форт планируют использовать для проведения культурных мероприятий. Но перед этим придется навести порядок с застройкой. Несколько объектов, в основном гаражей, выросли на территории памятника незаконно. Но есть и вполне легальные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Город рассмотрит возможность их выкупа. .

На прошлой неделе правительство Севастополя утвердило зоны охраны, режим использования земель и требования к градостроительной деятельности возле Александровской батареи.