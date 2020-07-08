Главу комитета думы Астраханской области заподозрили в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении бывшего гендиректора строительного предприятия, зарегистрированного в Дагестане, уголовное дело по статье "мошенничество".

Как уточняет Интерфакс, он является председателем одного из комитетов думы Астраханской области.

По версии следствия, подозреваемый, будучи гендиректором предприятия, предложил знакомому, перед которым уже имел долг в размере шести миллионов рублей, доплатить еще три миллиона и приобрести за девять миллионов причал, который принадлежал строительной фирме. Однако после получения денег он снова перепродал причал другому покупателю.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.