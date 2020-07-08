Лето берет свое. Народ потянулся к местам отдыха и прежней жизни.

Как только объявили о послаблении карантина, Анна Пимонкова с семьей отправилась на соленое озеро Баскунчак. Фото: Из семейного архива Пимонковых

Турбазы в Астраханской области начали принимать гостей со всей России, при этом им не нужно сдавать тест на коронавирус или соблюдать двухнедельный карантин. Но обо всех постояльцах администрация базы отдыха должна информировать органы МВД.

- Это нужно для того, чтобы в случае возникновения очага коронавируса полиция оперативно нашла контактных лиц, - рассказали "РГ" в астраханском туристско-информационном центре.

Принимающим организациям следует соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: обрабатывать дезсредствами все помещения и контактные поверхности, проводить обеззараживание воздуха, установить дозаторы с антисептиками для рук, обеспечить социальную дистанцию на стойках регистрации и в столовых. Всем гостям при въезде и во время пребывания не реже раза в сутки должны измерять температуру.

Также в Астрахани открылись летние площадки кафе. В музеи и комплекс Астраханского кремля пускают небольшими группами, до пяти человек. Экскурсии по городу и к загородным природным достопримечательностям пока приостановлены, но многие ездят туда дикарями. Например, организацию турмашрута к соленому озеру Баскунчак, которое славится лечебными свойствами из-за высокой концентрации солей, взяли на себя местные жители.

- Доезжаем до поселка Нижний Баскунчак и пересаживаемся к местным на "уазик" или "ниву", - рассказала "РГ" путешественница Анна Пимонкова. - Привозят прямо на озеро. Проезд стоит 1200 рублей в обе стороны: едешь, купаешься, звонишь, и тебя забирают обратно. Везут на площадку, где можно принять душ и переодеться, по дороге рассказывают историю озера как настоящие экскурсоводы.

Похожая ситуация в Ростовской области. Открылись веранды летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы. Началась навигация прогулочных судов на Дону и других реках. Для прибывающих в Ростовскую область туристов и жителей других регионов также отменены справки и двухнедельный режим самоизоляции.

Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев. В документе также говорится, что в Ростовской области снова можно проводить официальные спортивные соревнования со зрителями, но заполнять им позволено только 10 процентов мест.

Открылись детские оздоровительные лагеря, пришкольные и загородные, парки культуры и отдыха, а также зоопарки, но без доступа в крытые павильоны, на аттракционы и в манежи. Возобновилась работа букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. С шестого июля в полном объеме заработали детские сады, бассейны и гостиницы. Кроме того, разрешена работа косметических салонов, но за исключением СПА-процедур.

"Разрешена и работа плавательных бассейнов, но с определенными ограничениями, а именно: на одного посетителя бассейна должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади зеркала воды", - сообщили "РГ" в оперативном штабе.

В Волгоградской области режим самоизоляции завершился 23 июня, однако отдельные меры еще продолжают действовать. Наконец открыты детские игровые городки, разрешено заниматься спортом на уличных площадках и в залах.

"Необходима предварительная запись, так как одновременно в клубе может находиться ограниченное количество человек. При нахождении в общих зонах обязательно использование маски. Оборудование будет работать согласно рекомендациям по социальной дистанции. В залах, раздевалках и холле нанесена разметка - полтора метра. Бассейн, хамам и парные временно закрыты", - сообщили в одном из фитнес-центров Волгограда.

Уже работают парикмахерские. Там тоже нужно заранее записаться по телефону. Цирюльники носят марлевые повязки, а клиентам разрешают не надевать маску во время стрижки.

Разрешили возобновить индивидуальные занятия для детей-инвалидов в центрах социального обслуживания населения. Открываются сезонные кафе, гостиницы, турбазы и санатории.

С 1 июля заработал по обычному графику пассажирский транспорт. С 15 июля открываются детские оздоровительные лагеря. Масочный режим в местах общественного пользования сохраняется. Обязательное использование перчаток власти из-за жары отменили. Регулярно проходят проверки, так, за выходные патрули выявили 69 нарушений. Гражданам выписывают штрафы от одной до 30 тысяч рублей. Самые большие штрафы назначают юридическим лицам, до 300 тысяч рублей.

Тем временем

А вот в Калмыкии власти решили продлить действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса, до 12 июля. Как сообщили в пресс-службе главы республики, такое решение принято из-за эпидемиологической ситуации. В связи с этим летний отдых в республике также откладывается до 12 июля.

Специалисты регионального Роспотребнадзора считают, что республика не достигла тех показателей, которые позволили бы выйти на следующий этап отмены ограничений. В частности, недельный коэффициент распространения инфекции оказался выше нормы в 3,8 раза. Как пояснил главный санитарный врач региона Джангар Санджиев, ранее суточный уровень заболеваемости доходил до девяти случаев, но ситуация изменилась. "Прошедшая неделя показала рост до 32 случаев. Требуется дальнейший мониторинг ситуации", - сказал он.

- Пока рост заболеваемости не будет снижаться стабильно, нет ни необходимости, ни возможности отменять оставшиеся ограничения, - согласен с ним министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов. А неожиданная вспышка инфекции в интернате для престарелых, где живут более 350 человек, может еще дальше отодвинуть срок выхода из самоизоляции.

Ранее в республике возобновили работу магазины, общественный транспорт, гостиницы, отделения МФЦ и большинство предприятий сферы услуг. Работают ресурсоснабжающие предприятия, аграрный и строительный секторы.