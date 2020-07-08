Жительница Элисты Раджана Доянова работает санитаркой в реанимационном отделении инфекционного госпиталя для коронавирусных пациентов. Она специально вернулась из Санкт-Петербурга в Калмыкию, чтобы помогать землякам в этот непростой период. У Раджаны пятеро детей, которых она воспитывает одна и с которыми из-за необходимости соблюдать карантин сейчас может общаться только по телефону или в интернете. В республике Раджану уже называют героиней нашего времени.

- Я училась в Питере, потом вернулась в Калмыкию. Хотелось поддержать наше здравоохранение, и вообще было большое желание работать на родине. Да и за детьми здесь могут присмотреть родители и сестра. Сейчас я учусь на последнем курсе медколледжа в Элисте. Да, это непросто. Приходилось работать на трех работах с ночными дежурствами и при этом не пропускать занятия. А когда в разгар эпидемии коронавируса искали добровольцев в инфекционный госпиталь, я сразу согласилась. Просто не могла отказаться, ведь в госпитале страдают мои земляки, - говорит Раджана.

Коронавирусный госпиталь уже дал ей бесценный опыт. Раджана научилась пользоваться средствами защиты, работать в противочумном костюме, применять обеззараживающие растворы.

- Сначала надевается пижама, потом комбинезон и только после этого - защитный костюм. Еще нужно надеть косынку, капюшон от костюма, респиратор, очки, резиновые сапоги, перчатки. В такой экипировке работать тяжело, особенно в жару. Некоторым моим коллегам от недостатка кислорода становилось плохо, и они уходили из красной зоны. Но сама работа в госпитале организована очень четко и грамотно. Пространство разделено на грязную и чистую зону, а в переходах между ними проходит кварцевание для обеззараживания воздуха. На выходе из грязной зоны нужно снять одежду, респираторы, очки и замочить все в специальном дезрастворе. Сапоги мы тоже после обработки оставляем на кварцевании. А лицо и руки обрабатываем антисептиком, - рассказывает об особенностях своей работы Раджана.

Но самым трудным оказалось видеть, как страдают и умирают люди. Такое сложно пережить. А ведь именно на санитарок реанимационного отделения ложится основная работа по уходу за тяжелыми больными, которые порой находятся без сознания. Их нужно поворачивать каждые два часа, чтобы не образовались пролежни, кормить, купать. И все это в плотном противочумном костюме, в запотевших очках и в затрудняющем дыхание респираторе.

Однажды в госпиталь привезли коллег - врачей, медсестер и санитарок, которые тоже работали с коронавирусными больными и заразились сами. Некоторые были в тяжелом состоянии: с высокой температурой и с затрудненным дыханием. К счастью, обошлось без летального исхода. Но этот случай убедил Раджану в том, насколько важно серьезно относиться к инфекции и в точности соблюдать все меры предосторожности.

- До сих пор ведь встречаются люди, которые не верят в эпидемию. Честно говоря, я и сама поначалу не предполагала, что все настолько страшно. Но, попав в госпиталь, увидела своими глазами, как люди задыхаются от вызванной вирусом пневмонии. Это очень контактная инфекция. Человек может просто пройти мимо носителя коронавируса без симптомов и заразиться. А если вовремя не оказать медицинскую помощь, заразившийся может сгореть буквально на сутки-двое. Стремительное распространение вируса особенно четко прослеживается на КТ. Некоторые поступавшие к нам пациенты не могли дышать, и их сразу подключали к аппаратам ИВЛ. А когда они приходили в себя, то не понимали, где находятся, как и почему здесь очутились. В зоне риска старшее поколение и люди с ослабленным иммунитетом. К сожалению, несмотря на то, что медики делают все возможное, некоторых пациентов спасти не удается. Но зато вы не представляете, какая радость переполняет, когда человек идет на поправку. Особенно мне запомнилась одна женщина, у которой, кстати, семеро детей. Она очень тяжело болела и сильно страдала, но при этом вела себя как сильный и терпеливый человек. В итоге пациентка смогла справиться с болезнью. Как же приятно было слышать от нее слова благодарности и знать, что она вернулась в семью, - вспоминает Раджана.

Из госпиталя скорая помощь везет медперсонал в обсерватор, где можно перевести дух до следующего дежурства и пообщаться по телефону или через интернет с родными. Раджана сейчас может увидеть своих детей только на экране смартфона или компьютера. И во время каждого такого разговора они задают один и тот же вопрос: "Мама, когда ты приедешь домой?"

- Слава богу, что современные технологии позволяют хотя бы таким образом общаться с семьей. Но, конечно, это совсем не то, что дома, когда находишься со своим ребенком рядом, видишь, как он засыпает, просыпается, кушает. Разумеется, я дико соскучилась. В госпитале работаю уже больше месяца. Потом мне надо будет сдать анализы на коронавирус и две недели находиться в изоляции. Но тут уж ничего не поделаешь. Кому-то нужно выполнять эту работу, - говорит Раджана.

Подобное чувство долга у Раджаны вполне объяснимо. Он выросла в многодетной семье медиков. Отец больше 40 лет проработал врачом-рентгенологом в республиканской больнице. По его стопам пошел и старший брат. Сейчас он тоже рентгенолог. Младший брат Раджаны - анестезиолог-реаниматолог. Старшая сестра - рентген-лаборант. Еще две сестры учатся в медколледже. Из восьми детей в семье шестеро пошли в медицину.

- Наверное, так на нас повлиял папа. У нас в семье всегда были медицинские книги и звучали разговоры на медицинские темы. Мы буквально выросли на этих разговорах, - вспоминает Раджана.

Судя по всему, династия продолжится. Недавно старшая, 16-летняя дочь Раджаны твердо заявила, что станет врачом и будет помогать людям. А сама Раджана планирует освоить в медколледже сразу две профессии. Она хочет выучиться на акушера и получить дополнительное образование, позволяющее работать в реанимации. После эпидемии мать пятерых детей намерена помогать малышам появляться на свет.

Кстати

По семейным обстоятельствам Раджане пришлось временно прекратить учебу на бюджетном отделении. А позднее восстановиться удалось только на коммерческом. Несмотря на то что студентка работала на трех работах, ей никак не удавалось собрать необходимую сумму на обучение. Недавно недостающие 40 000 рублей на погашение задолженности за учебу ей передал республиканский минздрав.