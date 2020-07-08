На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру

В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Повреждены только ограждение и два временных навеса, перевернуты шезлонги", - говорится в сообщении.

Кроме того, смерч заметили и в Геленджике. Отдыхающие выложили видео опасного природного явления в Сеть. На кадрах видно, как воронка в небе приближается к пляжу, на котором отдыхают толпы туристов. Завершается видео тем, как гости массово покидают пляж и начинается сильный дождь.

В ближайшие два дня в Сочи на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить "01" - единый телефон спасения; "101" - с мобильных телефонов; 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.