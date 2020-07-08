Под Волгоградом из-за пожара планируют эвакуировать еще один поселок

В Волгоградской области возможна эвакуация жителей поселка Липовка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов, в Ольховском районе, где расположен поселок, ведется тушение степного пожара.

"Есть угроза населенному пункту Липовка, принимается решение об эвакуации жителей", - цитирует его агентство.

Также сообщается, что борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер.

Между тем Липовка может стать уже вторым населенным пунктом, из которого эвакуируются жители. Ранее стало известно, что из-за пожара на пшеничном поле площадью 100 гектаров пришлось эвакуировать жителей поселка Княжеский 2. Там огонь с поля перекинулся на 10 жилых домов.