Под Волгоградом пожар с пшеничного поля перешел на 10 домов

В Волгоградской области разгоревшийся на пшеничном поле огонь перекинулся на жилые дома в населенном пункте Княженский-2.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МЧС России, речь идет о десяти частных домах.

Также сообщается, что всего в Княженском-2 насчитывается 50 домов, а его население составляет 84 человека.

"Пострадавших нет, население эвакуировано", - подчеркнули в МЧС.

Для борьбы с огнем, бушующем на поле площадью 100 гектаров, готовятся к вылету два вертолета Ми-8. Сейчас пожар тушат 34 человека и восемь единиц техники.