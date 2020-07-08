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08.07.2020 13:32
Рубрика: Общество

С перрона - в Сталинград

Пассажирам на вокзале Волгограда расскажут о героическом прошлом города
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 148(8202)
На Привокзальной площади Волгограда открылась выставка фотографий и документов, относящихся к Сталинградской битве. Последние месяцы в учреждения культуры публика может попасть лишь через экраны компьютеров и смартфонов. Но вот один из примеров, когда музей "пошел в народ".
В музее сохранились уникальные фото бойцов Красной армии, защищавших родную землю. Фото: Из архива музея-заповедника "Сталинградская битва" В музее сохранились уникальные фото бойцов Красной армии, защищавших родную землю. Фото: Из архива музея-заповедника "Сталинградская битва"
В музее сохранились уникальные фото бойцов Красной армии, защищавших родную землю. Фото: Из архива музея-заповедника "Сталинградская битва"

Несколько лет назад напротив выхода из вокзала появилась скульптурная композиция с фонтаном "Детский хоровод", почти такая же, какая была здесь до войны. Благодаря фронтовым фотографиям фигурки танцующих пионеров стали одним из символов героического Сталинграда. Музейные работники решили сделать погружение в историю еще более глубоким, разместив стенды с познавательной информацией.

Фото: РИА Новости
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В июле-августе 42-го года путейцы доставили соединениям Сталинградского и Юго-Восточного фронтов почти 28 тысяч вагонов с оружием и боеприпасами. 15 августа открылось движение по линии Астрахань - Кизляр, до октября по ней перевезли почти 16 тысяч цистерн с горючим. Но потом немцы перерезали сообщение. Действовало только астраханское направление, но и это было существенным подспорьем в снабжении наших войск.

Сталинградская битва развернулась на 100 тысячах квадратных километров. С обеих сторон в ней участвовали до двух миллионов человек, две тысячи танков и столько же самолетов, использовали 26 тысяч орудий и минометов.

Вермахт и его союзники потеряли убитыми, ранеными и плененными полтора миллиона бойцов. Это четверть всех сил на советско-германском фронте. 240 тысяч фашистов оказались в плену. Многие из них скончались от дистрофии, обморожения и инфекционных заболеваний, хотя медицинскую помощь врагам оказывали.

- Мы видим лица всех 24 немецких генералов во главе с Фридрихом Паулюсом, которые были пленены здесь. 330 тысяч солдат и офицеров попали в наш котел, - рассказывает заведующая отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева. - Можно увидеть и знамя победы, которое было установлено на балконе здания облисполкома на площади Павших Борцов.

Боевые потери Красной Армии составили 350 тысяч человек. Столько же погибло мирных жителей - эвакуировали лишь малую часть. 172 тысячи советских граждан попали в немецкий плен.
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По данным историков, за время боев противник сбросил на город до миллиона бомб и снарядов общей массой сто тысяч тонн. Разрушены были все районы, кроме Кировского, на юге Сталинграда. Какие-то объекты просто повредили, что-то захватчики смели до основания. Так, из 126 предприятий дотла сгорело лишь 51, но это не значило, что остальные могли тут же возобновить работу. Из 56 медучреждений уцелело лишь десять, из 112 школ - 24, из сотни детсадов и яслей - 11. Учреждения культуры разбомбили полностью: два цирка, три музея, три театра, 11 кинотеатров. 619 домов оставались хоть малость пригодны к проживанию, это 11 процентов довоенного фонда. Общий ущерб в ценах того времени составил девять миллиардов рублей. Это гигантские деньги.

Кое-где расчищать завалы начали еще до прекращения сражения. Уже было понятно, что победа за нами.

- Естественно, огромную роль в восстановлении сыграла железная дорога. Первое, что нужно было починить, - это пути. Первый эшелон со стройматериалами пришел уже в конце февраля 1943 года, - отметила Аргасцева.

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