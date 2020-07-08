Температура в Ростове побила абсолютный рекорд, продержавшийся 82 года

Седьмого июля температура воздуха в Ростове-на-Дону составила 40,2 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель за последние 82 года. Прежний рекорд был зафиксирован летом 1938 года.

Это официальные данные Госгидромета, специалисты которого комментируют, что подобные показатели существенно превышают норму. Обычная средняя температура воздуха в июле составляет +23,4 градуса, максимальная температура в середине лета в среднем составляет +29,4 градуса.

Более высокие температуры характерны на Дону больше для августа.

Кстати, по информации Росгидромета, тремя днями ранее отмечен абсолютный максимум температуры в Симферополе - 36,4 градуса выше нуля, предыдущий был в 1996 году и составил +35,3 градуса.