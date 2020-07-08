В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную

В Геленджике на части центральной набережной из-за сильного дождя образовалось скопление воды. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

По состоянию на 14.00 сегодня, на территории Кубани наблюдалось выпадение осадков в виде дождя.

Кроме того, вода в низинах местами скопилась в Краснодаре и Темрюкском районе.

В столице Кубани поступило семь заявок на откачку воды, скопившуюся на проезжих частях в низменных участках.

По данным Росгидромета, в ближайшие два дня в Краснодарском крае местами ожидаются сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20 метров в секунду.