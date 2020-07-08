Семья Пряжениковых переехала из Сибири в маленькое степное село без благ цивилизации. Наталья - журналист-телевизионщик, Владислав - скульптор, у них четверо мальчишек. Городские жители не боятся физического труда и мечтают основать крестьянско-фермерское хозяйство - выращивать виноград и ежевику. Уже 20 лет в Нахимово нет воды, но сибиряков это не испугало, они начали борьбу за благоустройство поселка.

Райский сад в степи

Нахимово находится в Красногвардейском районе, на северо-востоке Крыма. Вокруг - поля, на некоторых выращивают картофель и клубнику, но есть и пустые. В селе всего две улицы - одна перпендикулярна другой, много брошенных и уже местами разрушенных домов с большими участками земли. В центре села - развалины клуба, есть один работающий магазин. Здесь живут около 80 человек, из них 15 - дети, они ездят в школу и детский сад в соседнее село за несколько километров. ФАПа нет, фельдшер приезжает раз в неделю, больница и поликлиника в соседнем селе Восход.

Работы в селе нет. Нахимовцы держат коров и сдают молоко предприятиям, выращивают овощи и фрукты. Этим и живут. В соседнем Климово в прошлом году открылся маслоперерабатывающий завод, еще недавно было разрушенное здание, теперь - современное производство нерафинированного масла и подсолнечного жмыха. Здесь трудятся и жители Нахимово.

Единственный источник питьевой воды в селе - колодец, к нему каждый день в любую погоду спешат нахимовцы. Ведь надо приготовить еду, постирать, полить огород и напоить коров, уток, кур. Мутная вода в колодце сомнительного качества, с каждым годом ее становится меньше.

А вот и дом семьи Пряжениковых: уютную деревянную веранду для чаепития новый хозяин построил сам, на придомовой территории - виноград и фруктовые деревья, пасутся утки и куры.

Интересуюсь у хозяев, почему они решили сменить стабильную жизнь в благоустроенной квартире в городе на глухую глубинку.

- Мы жили в Железногорске - это закрытый город, известный секретными градообразующими предприятиями атомной и космической промышленности. Экология в Красноярском крае не очень хорошая. Нам захотелось перемен, мы решили уйти на землю и подыскать место потеплее. В Крыму не были ни разу, но посчитали, что это перспективный регион, - говорит глава семейства Владислав.

- Мы жили в трехкомнатной квартире на пятом этаже, наша семья начала расти, у нас на тот момент было трое детей. Мы всегда хотели сами выращивать экологически чистые овощи и фрукты, - продолжает Наталья. - Для переезда рассматривали несколько регионов России, выбрали Крым.

Свой будущий дом семья увидела в интернете, он был выставлен на продажу. Влад купил билет и отправился в Крым в мае. Полуостров встретил его теплом и буйным цветением. Ему сразу же понравился просторный дом и большой участок с фруктовыми деревьями - черешней, абрикосом, алычой, грушей.

- Для нас это был райский сад, - признается глава семейства.

Вот так все и решилось. Влад вернулся в Сибирь, через какое-то время купили билеты на поезд, взяли с собой собаку и поехали в Крым. Четвертый их сын родился уже здесь.

Из скульптора в агрономы

Суровые условия жизни в Нахимово Пряжениковых не испугали.

- Мы сибиряки, у нас особая закалка, трудности нас не пугают. Мы подумали, что со всем справимся, что любую проблему можно решить, - смеется Наталья.

Первый вопрос, который пришлось решать после переезда, - проведение интернета в село. Они сами нашли интернет-провайдера с хорошей репутацией, пригласили его представителя в Нахимово, после некоторых колебаний жители согласились заключить с компанией договор.

Влад начал искать заказы - он делал скульптуры для Красногвардейского, появились и частные клиенты. Но их было маловато, чтобы прокормить семью. Пряжениковы решили заняться сыроварением - благо молока в селе достаточно. Они купили сыроварню (кастрюлю на 30 литров), Влад прошел мастер-класс у известного крымского сыровара. Семья начала варить фету и халуми. Продают их в Симферополе и в Севастополе, у крымчан нахимовские сыры пользуются спросом.

А еще Владислав мечтает посадить на пустующем поле позади дома ежевику. На эту неприхотливую ягоду есть спрос в Крыму, но мало кто ее выращивает. Климат идеален для ежевики, при правильном уходе она даст хороший урожай. Если дело пойдет, Влад откроет КФХ. Можно получить субсидию на развитие от министерства сельского хозяйства. Но чтобы воплотить в жизнь эти мечты, нужна вода.

Неправильный проект

В прошлом году у селян появилась надежда. В сентябре 2019 года на встрече с жителями района глава Крыма Сергей Аксенов пообещал помочь. На капитальный ремонт системы водоснабжения из бюджета выделили 7,5 миллиона рублей. Но реализация этого проекта оказалось под угрозой из-за ошибок в проектно-сметной документации, где неверно указали местонахождение скважины и забыли о технических условиях подключения к системе электроснабжения. Самое удивительное, что с такими ошибками проект прошел экспертизу, и никто не обратил на это внимание. Закончить работы должны были 15 марта 2020 года. Но по состоянию на 7 мая контракт не был заключен. А 17 апреля вышел указ председателя совета министров РК о том, что, в связи с введением режима повышенной готовности на территории республики, средства, на которые не реализуются контракты, должны вернуться в бюджет. То есть, как следует из ответа министерства ЖКХ жителям, ремонт системы водоснабжения Нахимова снимается с финансирования в этом году. Но такое положение дел не устроило нового главу администрации Восходненского сельского поселения Олега Кондратюка и семью Пряжениковых, они начали писать во все инстанции.

- Отсутствие воды - это глобальная проблема для нашего села. Проектно-сметная документация была составлена некорректно. Мы устранили все недоработки. Надеемся, что нам вернут деньги, ждем решения минфина Крыма, - говорит Олег Кондратюк.

Тендер на выполнение работ прошел, подрядчик определен. Теперь с ним должны заключить договор: если администрация сельского поселения этого не сделает, компания может подать на них в суд, и им грозит штраф. А если подрядчик, зная, что на данный момент денег на ремонт нет, сам откажется заключать договор, он может попасть в черный список недобросовестных исполнителей. Такая ситуация не выгодна ни одной из сторон.

Пряжениковы сдаваться не собираются. Они мечтают о возрождении Нахимово, хотят превратить его в центр культурного притяжения для соседних сел. Наталья обещает после решения проблемы водоснабжения заняться газификацией поселка.

- Я люблю общаться с людьми, заниматься общественной деятельностью, вступила в крымское отделение общественной организации членов многодетных семей "Семьи России". У меня есть много интересных проектов, которые мне хотелось бы реализовать с помощью благотворителей или на гранты, - говорит Наталья.

Среди них - детская образовательная площадка и организация экскурсий по Крыму для маленьких нахимовцев - ведь многие из них не выезжали дальше своего района.

С такими энтузиастами, несомненно, село будет жить, и люди захотят сюда вернуться.

Официально

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК:

"Согласно Закону РК от 16 июня N 85 "О внесении изменений в бюджет Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021-го и 2022 годов", 7,5 миллиона рублей у администрации Восходненского сельского поселения Красногвардейского района забрали. Министерство обратилось в Совет министров РК с предложением предусмотреть финансирование объекта водоснабжения села Нахимово из бюджета республики в этом году".