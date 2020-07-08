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08.07.2020 20:00
Рубрика: Культура

Дюма на карантине

В Ростовской области книги отправляют в обсерватор
Текст: Алена Ларина ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
На Дону открылись библиотеки, но с особыми условиями работы: сданные книги проходят 3-дневный карантин, чтобы не стать переносчиками инфекции.

Донские книголюбы и библиотекари привыкают к новым правилам взаимодействия. Читальные залы пустовали почти три месяца, а теперь правила их работы изменились в целях безопасности посетителей и самих сотрудников библиотечных учреждений.

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Вход в маске, измерение температуры тела, дезинфекция рук, социальная дистанция в полтора метра и выбор книги только через библиотекаря - такие ограничения введены повсеместно в храмах знаний в Ростовской области.

При этом каждый экземпляр, побывавший в руках читателей, помещают на пятидневный карантин в специальные контейнеры без доступа света и воздуха. За этот период вирусы, которые могут находиться на страницах и обложке, должны погибнуть.

Несмотря на неудобства, в первые дни открытия библиотек после карантина на входе в них стояли длинные очереди.

- У людей была очень искренняя радость, что библиотека открылась, - говорит директор Донской государственной публичной библиотеки Евгения Колесникова.

Как и раньше, в одни руки можно взять не менее пяти книг. За время карантина в библиотечном фонде появились новинки.

Из-за пандемии посещаемость библиотек снизилась примерно в два раза. Если в прошлом году в июле она составляла до 350 человек в день, то сейчас это около 160. В то же время на самоизоляции на 70 процентов выросло число читателей электронной библиотеки.

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