В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, в период с 8 по 9 июля на Дону ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Также сообщается о шквалистом усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

Спасатели призывают соблюдать осторожность.

"Необходимо максимально исключить пребывание на улице", - говорится в предупреждении.

Также рекомендуется быть внимательным при парковке транспорта и по возможности не находиться рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и витринами.