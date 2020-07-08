В Сочи при пожаре в жилом доме погиб местный житель

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, в ночь на 8 июля 2020 года произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в переулке Строительном. Соседи вызвали пожарных.

Локализовав возгорание, огнеборцы обнаружили в одной из комнат тело 54-летнего хозяина квартиры. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сейчас следователи организовали проверку для установления всех обстоятельств случившегося, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.