В Сочи обнаружен уникальный средневековый объект

В Сочи на территории опытных полей на водораздельной поверхности ручьев Бзугу и Сочапа (ручей Гнилушка), в окрестностях храма X-XIV веков, во время изучения почв ученые обнаружили новый археологический объект - средневековый сигнальный пункт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Субтропический научный центр Российской академии наук.

Сотрудники центра на глубине 12-30 сантиметров заметили нетипичный для зональной почвы минеральный горизонт. Он имел нехарактерную красновато-охристую окраску и представлял собой горизонтальную кладку обломков аргиллитов пластинчато-слоистой формы со следами обжига.

"Специалистами-археологами было сделано заключение, что находка была основанием средневекового сигнального пункта, - говорится в сообщении. - В окрестностях этой территории, на склоне ручья Сочапа были встречены фрагменты дробленой средневековой керамики. Идентификация этих находок позволила предположить, что в Средневековье здесь находился храм X-XIV веков. Первый объект расположен в устье грота Ахцу, расположенного на правобережье нижнего течения реки Мзымта. Здесь была обнаружена палеопочва, возраст которой составляет 8,3 тысячи лет. Вторым участком для исследований была выбрана Ахштырская пещера, где в результате почвенных изысканий была установлена палеопочва, захороненная около 25 тысяч лет назад".

Хотя территория субтропиков Черноморского побережья богата археологическими памятниками разных эпох, ранее палеопочвы здесь фактически не исследовались.