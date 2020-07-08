В Сочи застройщик обманул 78 покупателей жилья на 370 млн рублей

Центральный районный суд Сочи завершил рассмотрение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении застройщика за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Как выяснилось, в Сочи с 2014 года по 2018-й подсудимый совместно с другими людьми (уголовные дела некоторых выделены в отдельное производство) организовал на земельном участке, расположенном на берегу Черного моря, незаконное, без каких-либо разрешительных документов, строительство многоквартирного дома.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, в этом доме приобрели квартиры 78 человек на общую сумму более 370 миллионов рублей. Реализацию квартир удалось прекратить, а по решению суда строение снесено. К счастью, всем потерпевшим возмещен ущерб.

Суд учел, что обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб в полном объеме, а также снес объект строительства, и приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы исправительной колонии общего режима без дополнительных видов наказания.

Приговор не вступил в законную силу.